“En ese hotel abusan y acosan”: una turista denunció abuso sexual por parte de un empleado del hotel Ocean Coral & Turquesa de Cancún

Una mujer que se encontraba como turista en Cancún denunció que fue víctima de abuso de sexual por parte de un empleado del hotel Ocean Coral & Turquesa, en el que se estaba hospendando. A través de una serie de mensajes en redes sociales, Regina (como se identifica el nombre de la usuaria) ha compartido su lamentable experiencia para advertir sobre lo ocurrido. El propio hotel ya se pronunció al respecto reiterando su apoyo a la víctima, dando a conocer que el presunto atacante ya fue separado de su cargo. Pero, de acuerdo con otros testimonios que empezaron a surgir a raiz de la denuncia, no se trata de la primera vez que algo así sucede en ese lugar.

“Vine de vacaciones a Cancún con mi novio y nos estamos hospedando en el hotal ‘Ocean Coral & Turquesa’ Ayer en la noche, uno de sus trabajadores abusó sexualmente de mi .”, empezó a relatar la mujer en historias de Instagram. “Alrededor de la 1:00 AM del viernes estaba esperando a mi novio que había ido a la habitación por su cartera pero yo ya no quería caminar. En eso llegó un guardia del hotel y me dijo que él me podía ayudar a llegar a la habitación (en mi mano yo tenía la llave donde decía el número) a lo que respondí que sí (yo estaba tomada)”.

“Mientras me encaminaba, el agarró mi mano con fuerza y la puso en su pen* y empezó a frotar. Entre en shock por completo y no podía pedir ayuda y gritar. Yo traía las llaves del cuarto y decía que número de habitación era, me las quitó, agarró mi celular y lo puso en modo avión”, continuaba su historia. “Mi novio al ver que yo no estaba en donde lo estaba esperando me empezó a marcar y a tratar de comunicarse conmigo. Mientras este señor me subía hasta el último piso del edificio, y seguía tocándome y frotándose con mi cuerpo”.

“Agarré mi celular y me empecé a comunicar con mi novio y en eso, el señor me quitó las llaves de la habitación para que mi novio no viera que él sabía qué habitación era. No nos encontrábamos hasta que mi novio escuchó mi voz y fue corriendo a ver dónde estaba y nos encontró”.

Entonces contaba que el hotel ya estaba tomando “cartas en el asunto” y que su principal intención era que el abuso sexual en su contra no quedara impune, subrayandio que la presión en redes sociales era vital para lograr que ella sea la última en sufrir un ataque así.

Luego, en un publicación hecha un día después, @Reginnahd indicó que ahora entiende por qué el 97% de las personas abusadas sexualmente no denuncian, reflejando en otra serie de mensajes que al poner la denuncia fue revictimizada y cuestionada por detalles que nada tienen que ver con la agresión sexual que vivió, como el estar sola en el momento en que su agresor la abordó o haber ingerido bebidas alcohólicas.

“¿Por qué no gritaste?”, relató que fue una pregunta que le gritaban los policías. Además lamentó lo que considera como un intento del hotel por encubrir al presunto abusador, puesto que casualmente las cámaras que podrían reportar lo ocurrido, de acuerdo con el personal del lugar, no funcionaban. “Increíble cómo pueden encubrir a un abusador. Increíble como no pueden dar la cara ante una situación tan grave. Quiero que sepan que así me cueste mil años de recuperación de mi salud mental gritaré y lucharé hasta donde pueda para yo ser la última”, añadió.

De igual manera, en comentarios en dicha red social, Reginna indicaba que el personal del hotel le pedía en un principio bajar las historias que estaba subiendo en redes sociales puesto que ello afectaría su imagen. Ella no les hizo caso y siguió compartiendo su testimonio. Entonces, dos días después de lo ocurrido, al hotel no le quedó más que pronunciarse al respecto, con un comunicado compartido de igual manera en redes sociales.

Entre otras cosas señalaron que manifestaban su “más absoluto rechazo y condena a cualquier tipo de violencia contra nuestros huéspedes y, muy especialmente, contra la mujer. Por ello, estamos colaborando desde el primer momento con las autoridades competentes para esclarecer los hechos denunciados. En este sentido, aclaramos que el hotel ha facilitado tanto las grabaciones disponibles de las cámaras de seguridad como los datos de identificación del presunto agresor a las autoridades que están investigando lo sucedido”.

Asimismo, el hotel indicó que el presunto agresor “que es empleado de una empresa externa, fue separado de su puesto de trabajo en el hotel de forma inmediata desde que se tuvo conocimiento de la denuncia y que en ningún caso se está encubriendo ni se encubrirá a ningún agresor por parte del hotel”.

Sin embargo, pareciera que no se trata de un hecho aislado. Y es que luego de que se viralizara la denuncia de esta mujer, más personas compartieron sus testimonios sobre más presuntos abusos del mismo tipo en el Ocean Coral & Turquesa, incluyendo incluso agresiones a menores de edad:

“Te creo, hice prácticas profesionales en ese hotel y efectivamente parte del personal es horrible, fuerza”.

“Te creo totalmente!! Cuando tenía 14 años fuimos de vacaciones con mi familia y se me ocurrió regresarme al cuarto sola, en el elevador un trabajador me estuvo haciendo muchas preguntas y me dió un beso en la mejilla sin mi autorización, desde eso supe que en ese hotel eran unos abusadores!!”.

“A mi me pasó lo mismo hace unos años, solo que fue en el océan maya royal. Pero es la misma cadena. Iba muy tomada hacia mi cuarto y el tipo se metió a mi cuarto y me manoseó”.





