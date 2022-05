Día de Star Wars: cuándo y dónde será el concierto en la CDMX

Vista general de los productos de Baby Yoda, figura que se ha transformado en uno de los fenómenos de Star Wars. (Foto: Archivo/ EFE/ Cristina Magdaleno)

La tradicional celebración del Día Internacional de Star Wars está a punto de comenzar en varios países. Incluso, en la Ciudad de México se anunció un concierto que se realizará como tributo a ese mágico día en el que decenas de fanáticos de la Guerra de las Galaxias se disfrazan o acuden a las actividades relacionadas con el tema.

Por ello, revelaremos el lugar y día para acudir al evento. Pero ¿Por qué se festeja el Día Internacional de Star Wars? De acuerdo con las investigaciones, todo comenzó gracias a una nota publicada alrededor del año de 1979 en el periódico publicado en Londres Inglaterra, denominado London Evening News.

En la publicación, varios miembros del Partido Conservador de Reino Unido ovacionaron y felicitaron a la política británica Margaret Thatcher, luego de su reciente triunfo como primera ministra del país.

Sin embargo, lo que llamó la atención de esa noticia fue la frase con la que enviaban las congratulaciones, ya que empleaban la frase: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations. De ahí se desencadenó la épica leyenda de “may the force be with you”, es decir, “que la fuerza te acompañe”.

Cada año, decenas de personas realizan diversas actividades el 4 de mayo. En la imagen, asistentes en la convención "Star Wars Celebration" del 2019 en Chicago (EE.UU.). EFE/Javier Romualdo/Archivo

A pesar de retomar la frase a partir de ese 4 de mayo, no fue sino hasta 2011 que cineastas de Toronto organizaron un festival durante esa fecha y proyectaron cortometrajes para los fans en honor a la película donde incluyen la frase popular, que en ese entonces enloquecía a los fans de forma global.

Star Wars es una de las producciones y cintas más icónicas de todos los tiempos, dónde se aplaude “el viaje de Lucasfilm”, el cual arrancó con la producción de Star Wars liderada por el cineasta Georges Lucas hace más de 40 años.

¿Dónde y cuándo será el concierto en honor a Star Wars?

Se trata de un concierto sinfónico, que será emitido por jóvenes del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve). Hay que recordar que la sinfonía es un tipo de composición de música clásica, compuesta la mayoría de las veces por orquesta.

El espectáculo abrirá en la alcaldía de Venustiano Carranza, así lo dio a conocer la alcaldesa de tal demarcación, Evelyn Parra. Por tal motivo, invitó al público en general a asistir al festejo: “Ven a celebrar con nosotros el día de Star Wars”, escribió a través de su red social Twitter.

Se trata de una de las sagas más icónicas. (Foto: Archivo/ Reuters)

La cita será en la explanada de Venustiano Carranza, Mi Bella Venus el próximo miércoles 4 de mayo en punto de las 19:00 horas .

Será importante recalcar que desde el inicio de los festejos por Star Wars, decenas de personas alrededor del mundo realizan gran variedad de celebraciones o eventos especiales, así como disfraces especiales de acuerdo a la ocasión, maratón de películas, o cualquier otra actividad relacionada con la franquicia que encabeza Georges Lucas.

También hay gran cantidad de peluches y souvenirs que se ofrecen en tiendas departamentales durante esta fecha o todo el año. Incluso existen billetes que han sido creados también en honor a ese día.

Tal es el caso de los ejemplares creados por la Embajada Británica en 2017, para conmemorar el estreno del filme. Se trata de una pieza de edición limitada, impresa por el fabricante británico de papel seguridad, De la Rue.

SEGUIR LEYENDO