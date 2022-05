“¿Cuál será su concepto de grave?”: la ácida crítica del PAN contra AMLO por defender a Gertz Manero

Jorge Triana arremetió en contra de AMLO por no considerar “grave” el actuar de Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR (Fotos: Facebook @JTraianaT // Cuartoscuro)

Jorge Triana Tena, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por no considerar “grave” el actuar de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el legislador del blanquiazul lamentó que el mandatario federal no considere “grave” la fabricación de delitos o el “amasar una fortuna” de origen inexplicable.

Por ello, en el mensaje el panista cuestionó a sus seguidores sobre cuál sería el concepto de la palabra “grave” para el jefe del Ejecutivo.

“Andrés Manuel López Obrador NO considera ‘grave’ fabricar delitos a conveniencia, amasar una fortuna con origen inexplicable, o abusar de su cargo coludiéndose con el poder judicial para saciar venganzas personales… ¿Cuál será el concepto de la palabra ‘grave’ para el presidente?”

El panista cuestionó a sus seguidores sobre cuál sería el concepto de la palabra “grave” para el jefe del Ejecutivo (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios utilizaron el tuit para lanzarse en contra del presidente López Obrador.

Un seguidor señaló que con la llamada Cuarta Transformación (4T), los delitos sufrieron un cambio, ya que ahora lo “grave” para la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es exhibir a sus colaboradores o familiares, exigir quimioterapias para niños o pedir que se vacune a menores de 12 años.

“Grave es que le lleven la contra”, “Grave para él es que no le aplaudan, que no le den espacio diario en los medios, que baje puntos en encuestas de popularidad. Eso sí le preocupa, el resto son insignificancias” y “Grave es votar contra sus caprichos”, fueron otros de los comentarios.

Cabe recordar que su publicación se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró durante su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional que las acciones del fiscal general de la República “no son graves”.

López Obrador declaró que las acciones del fiscal general de la República “no son graves” (Foto: Archivo)

Al ser cuestionado sobre si Alejandro Gertz Manero continuará en el cargo a pesar de las acusaciones de usar la Fiscalía General de la República con fines personales y políticos, el presidente aseguró que no tiene pensado intervenir en el tema.

“No estoy pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que no tiene que ver con una institución independiente, sólo que hubiese una cuestión grave, eso es lo que establece la ley”

Además, cuestionado de si no consideraba graves las acusaciones contra el fiscal de la República, el mandatario federal manifestó que “no lo consideraba”, ya que “la política no es maniquea, no es de buenos ni malos, no es así”.

Indicó que en este tipo de temas siempre hay diferencias e intereses, no obstante, dijo que “su obligación es garantizar la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad que existe en México”.

Julio Scherer denunció a Gertz Manero por tráfico de influencias

Julio Scherer denunció a Gertz Manero por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa (Mexico's Presidency/Handout via REUTERS)

El pasado 23 de abril el exconsejero presidencial del gobierno de López Obrador, Julio Scherer Ibarra, denunció a Gertz Manero, así como a sus colaboradores, por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.

La denuncia entregada el 22 de abril ante la FGR incluye al fiscal general, Juan Ramos López, Manuel Granados Quiroz, Adriana Campos López y María Eugenia Castañón Osorio.

“El fiscal general de la República (...) y otros servidores públicos de la institución deben responder, como lo ordena nuestra Constitución, por las faltas, las omisiones y violaciones sistemáticas graves de los derechos humanos, a la ley en perjuicio del suscrito y otras personas, así como a los principios que debieron regir su actuar”, se lee en el documento.

