PAN contra Morena: diputados locales protagonizaron discusión en el Congreso de CDMX

Los diputados locales se enfrentaron desde el Congreso de la CDMX (Fotos: Twitter@gonzalo_espina/@miron_carlos)

Gonzalo Espina Miranda, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), y Carlos Hernández Mirón, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), protagonizaron una discusión en el Congreso de la Ciudad de México, que a muchos legisladores les hizo recordar su infancia debido a la amenaza que el blanquiazul lanzó contra el morenista.

Los hechos se dieron cuando Hernández Mirón hacía un pronunciamiento sobre la presunta injerencia de la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, en un proceso de elección del pueblo de San Miguel Topilejo. Cabe destacar que en aquella sesión Espina Miranda fungió como presidente de la Mesa Directiva.

Durante su exposición, el morenista fue interrumpido por el panista Luis Alberto Chávez, quien detuvo su intervención para saber si podía hacerle una pregunta acerca de su planteamiento. Sin embargo, Hernández Mirón no dejó que el blanquiazul emitiera su cuestionamiento.

Pero lo que no esperaba Carlos Hernández fue que el entonces presidente de la Mesa Directiva le cedió la palabra a su compañero de partido. Por ello, el morenista acusó a Espina Miranda de no efectuar de manera correcta sus labores como presidente de la Mesa Directiva al “no escuchar bien”.

Morena reprobó el actuar del panista (Foto: Twitter)

“Lo invito a que vaya con su doctor, con el otorrinolaringólogo. Me parece que es muy grave el asunto porque no escucha la curul y ahora no escucha desde a unos metro de aquí. Sin duda, sí hay que ir a ver al otorrinolaringólogo”, dijo el morenista.

Ante la invitación de Carlos Hernández, el diputado de Acción Nacional, con un tono de enojo, le contestó: “Diputado, nada más lo corrijo también. Hace rato interrumpí a uno de nuestros diputados por darle la voz a otra persona. No necesito ir a ver a ningún doctor; vaya a verlo usted si quiere. Y si quiere nos vemos afuera”.

Posteriormente, durante una conferencia de prensa, Hernández Mirón señaló: “Es un acto de violencia muy claro y fue perpetrado por el presidente de la Mesa Directiva, Gonzalo Espina que, cuando yo estaba en el uso de la tribuna, me dice en un acto completamente violento, agresivo, sin recato alguno, que si tengo algún problema ‘nos vemos afuera’. Es un reto directamente a golpes”.

Además, Carlos Hernández aseveró que las conductas y dichos actos violentos de los panistas “buscan desestabilizar los trabajos del Congreso de la Ciudad. Esto nos hace pensar que es una estrategia que ya tienen. No dimensionan la problemática que ellos mismos están generando, de violencia y no entender que existe una masculinidad tóxica en esa fracción”.

Citlalli Hernández fue una de las morenistas que defendió a Martha Ávila de Gonzalo Espina (Foto: Twitter@MarthaSoledadv2/Cuartoscuro)

Por otra parte, a través de su cuenta oficial de Twitter, el grupo parlamentario del partido guinda en la capital del país escribió: “Es inaceptable que quien preside en este momento la Mesa Directiva, el diputado @gonzalo_espina de @PAN_CDMX, de forma violenta señale al Diputado @miron_carlos ‘si quiere nos vemos afuera’. Ese es su nivel de violencia una y otra vez”.

Aunado a ello, los legisladores de Morena en la CDMX recordaron que Gonzalo Espina se había comprometido a “tomar un curso sobre igualdad y nuevas masculinidades para atender su problema de violencia” por una agresión que tuvo contra la coordinadora del grupo parlamentario del partido guinda en la capital del país, Martha Ávila Ventura, en septiembre del año pasado, en la que hizo pulsaciones con el dedo índice sobre el hombro de la legisladora durante un debate por la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar en la alcaldía de Álvaro Obregón.

