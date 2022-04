Senadora del PAN aseguró que México necesita “un gobierno que no se doble”

Kenia López Rabadán utilizó su "contramañanera" para cuestionar el papel de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

La vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de las declaraciones del exmandatario estadounidense Donald Trump.

Por medio de sus redes sociales, la panista citó una de las declaraciones del empresario en las que aseguró que nunca había visto a alguien “doblarse así” ante las presiones de otro gobierno; por lo que aseguró que otros personajes deben sentirse así referente a la administración federal.

Ante lo cual, puntualizó que lo que necesita el país es un gobierno que “no se doble”, es decir, con las palabras de la senadora, que se requiere una administración que defienda a la ciudadanía, que ame a los mexicanos y no los divida.

“‘Nunca he visto a nadie doblarse así', dice Trump sobre el gobierno de AMLO. Lo mismo deben pensar: los narcos; los feminicidas; los delincuentes. Necesitamos un gobierno que no se doble, que nos defienda. Que ame a los mexicanos y NO LOS DIVIDA”, redactó este lunes 25 de abril.

La senadora citó las palabras del expresidente estadounidense (Foto: Twitter/@kenialopezr)

Y es que el pasado domingo 24 de abril trascendió que Trump aseguró haber amenazado con imponer altos niveles en los aranceles para México para que el gobierno de la Cuarta Transformación implementara la campaña Quédate en México.

De acuerdo a sus palabras, el programa requería que se implementara un despliegue militar en la frontera entre México y los Estados Unidos, con el fin de que la administración estadounidense pudiera controlar la política migratoria.

Fue durante un mitin en Ohio cuando el también empresario expresó que López Obrador es un jefe de Estado que “le gusta”, a pesar de no coincidir en ideas económicas.

“Vino a verme el máximo representante de México, justo debajo del puesto más alto del jefe, que resulta ser el presidente, un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan”

Desde su escaño, la senadora cuestionó el papel de AMLO (Foto: PAN)

Es por lo anterior, que la senadora por la Ciudad de México exigió que, en defensa de la soberanía nacional, se deben conocer los acuerdos a los que llegaron ambos gobiernos ya que es lamentable que instituciones como la Guardia Nacional se utilicen para detener migrantes en lugar de proteger a los mexicanos y a su seguridad.

En tanto, sobre otro tema, la senadora no frenó ahí sus cuestionamientos, pues también tildó al mandatario de cada día mostrar su rostro más autoritario e intolerante, ya que aseguró que no ha enfrentado los problemas que aquejan a la población desde que asumió su cargo, especialmente con lo referente a la violencia contra las mujeres.

En su habitual contramañanera, la panista indicó que el gobierno actual carece de un inversión en materia de seguridad, debido a que no se han implementado políticas públicas, por lo que existe “impunidad” que lacera a los sectores más vulnerables.

“López Obrador tiene tiempo para hablar de las campañas, de los republicanos, de los demócratas, de los conservadores, de Loret de Mola, de Eugenio Derbez, pero nada, no dice nada de las mujeres asesinadas en este país”

Finalmente, la legisladora expresó su preocupación por las denuncias por violencia de género que se han incrementado un 30 por ciento, así como con la violencia intrafamiliar ha crecido cerca de 20 por ciento, entre 2019 y 2021.

SEGUIR LEYENDO: