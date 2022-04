“Estado criminal”: Denise Dresser se lanzó contra AMLO por atacar a Loret de Mola

No es la primera vez que Dresser se muestra en contra del mandatario por ataques a periodistas. Foto: Cuartoscuro

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador presentó información sobre un departamento del periodista Carlos Loret de Mola, además habló sobre las propiedades de la familia del comunicador, por lo que varias personas afirmaron que es una violencia a la privacidad de un periodista.

Entre ellas, la politóloga Denise Dresser comentó en un tuit: “Esto es ilegal. El presidente está cometiendo un crimen de forma pública. Si no lo denunciamos/frenamos, seguirá colocándose por encima de la ley, e irá construyendo un Estado criminal. Una nueva República mafiosa. Y no es un tema que atañe solo a Loret; atañe a todos”.

“Presidente @lopezobrador_: hoy no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres en todo el país porque las están matando cada vez más. Ocúpese”, mencionó Loret de Mola en un tuit.

El confrontamiento entre AMLO y Loret de Mola se intensificó con el reportaje sobre José Ramón López, hijo mayor del mandatario. (Fotos: Presidencia y Cuartoscuro.)

De igual manera mostró su descontento sobre que la mañanera duró casi tres horas y AMLO no habló ni un segundo acerca de los feminicidios que últimamente han azotado al país, declarándolo “ruin y desalmado”.

Es importante recordar que hace unos días el presidente amenazó al periodista con revelar información sobre un supuesto departamento valuado en casi 100 millones de pesos, por lo que en la conferencia de prensa mencionó que era una información que había prometido a la población.

Han sido varias veces en las que el presidente López Obrador reitera que el periodista tiene que revelar la información sobre su riqueza, por lo que ha sido motivo de continuos ataques al comunicador; que además ha ocupado bastante tiempo en las mañaneras del mandatario.

Loret de Mola ha comentado en diversas ocasiones a través de su cuenta de Twitter que el presidente ya no sabe qué inventar para atacarlo. Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret

El presidente López Obrador ha asegurado en diversas ocasiones que su gobierno no persigue a medios o periodistas, además de afirmar que no han reprimido a nadie. Por lo que Dresser complementó esto mediante Twitter: “Solo los voy a calumniar y difamar y descalificar y amedrentar desde la plataforma más poderosa del país”.

Hace unos meses el jefe del poder ejecutivo señaló que enfrentaba campañas de desprestigio de medios de comunicación como es el caso de Carmen Aristegui, por lo que Dresser se expresó en su contra sobre la exposición y violencia hacia los periodistas por parte de Morena.

“¿Cómo evitará López Obrador hablar de crisis de desapariciones documentada por la ONU? ¿Cómo distraerá la atención de los feminicidios, la inflación, el crecimiento estancado y un largo etcétera? Atacando a Carmen Aristegui”, publicó en un tuit.

López Obrador ha acusado en varias ocasiones a los reporteros de ser parte de una conspiración empresarial para afectar a su gobierno. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Denise Dresser ya ha denunciado a través de su Twitter que el presidente ha mencionado en dos ocasiones que es informante del gobierno de Estados Unidos por lo que ha tenido que salir en su defensa para enfrentar la “calumnia” en su contra.

Hace unos días la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al presidente no alentar ataques a prensa y aseguró que en los tres años que lleva AMLO en la presidencia se han contabilizado mil 945 ataques a la prensa de su parte y aseguró que López Obrador ha minimizado las exigencias de seguridad hacia los periodistas.

