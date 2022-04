Joven terminó descalabrado tras agredir a miembros de una iglesia; acusó homofobia

A través de redes sociales el afectado denunció la agresión por su orientación sexual (Video: Instagram/@elpostmx)

Este sábado se hicieron virales las agresiones entre un grupo religioso de Tuxtla Gutiérrez con uno de sus vecinos, quien denunció a través de sus redes sociales haber sufrido discriminación por pertenecer a la comunidad LGBT+; sin embargo, al mismo tiempo aparecieron versiones por parte de los afiliados a la iglesia, quienes aclararon que la situación fue provocada por parte del mismo individuo.

De acuerdo con las palabras de los afectados, compartidas a través de redes sociales por el usuario de Facebook Daniel López, el primer agresor habría sido el joven que terminó descalabrado, identificado como José Luis López, pues adjuntaron videos en los que se le observó escupir y aventar agua afuera de la iglesia.

Por otra parte, el propio José Luis también se grabó para compartir el golpe que había recibido y que terminó con una fuerte herida en el cráneo, el cual provocó sangre en su rostro y ropa, por lo que de inmediato se hizo viral a través de redes sociales.

A través de redes sociales, los afectados de la iglesia denunciaron agresiones verbales, provocaciones y golpes en la espalda de una mujer (Video: Facebook/Daniel Lopez // Instagram/@elpostmx)

De acuerdo con el joven, la agresión que sufrió fue debido a su orientación sexual, pues criticó la falta de comprensión por parte del grupo religioso y acusó homofobia por parte de los afiliados.

Por otra parte y como respuesta, Daniel López reveló que la persona perteneciente a la comunidad LGBT+, quien también es su vecino directo, había amedrentado a la iglesia, realizado burlas e incluso confrontado verbalmente a los recepcionistas.

“El día de hoy nos llegaron a agredir con violencia física, dañando a una mujer de nuestra iglesia con un metal donde la golpearon en repentinas ocasiones en la espalda”, describió el usuario, quien además agregó una fotografía como evidencia.

Posteriormente continuó y explicó que “esta persona agredió primeramente a un servidor de la iglesia con un cubetazo de creolina sin ningún tipo de agresión previa”, además de acusar brujería y mofas de las creencias religiosas.

Joven terminó descalabrado tras agredir a miembros de una iglesia: acusó homofobia (Fotos: Facebook/Daniel Lopez)

“Estás personas se intentan refugiar en que somos homofóbicos pero en ninguna ocasión se les falto al respeto y ellos llegaron a agredirnos primeramente. Pedimos justicia para la señorita que fue agredida verbal y físicamente donde en su propio video lo demuestran”

Esta situación sucedió durante el pasado viernes 22 de abril; sin embargo, los conflictos entre los involucrados recaen desde varios meses atrás, por lo que el conflicto terminó por estallar mediante las agresiones físicas documentadas.

Del otro lado, el joven José Luis describió lo sucedido y exigió justicia: “Cómo es posible que puedan decir que adoran tanto a Dios y me hayan hecho el daño que me hicieron el día de hoy. Me tienen la cabeza rajada, me rompieron el teléfono y realmente me acaban de herir de esta manera”, declaró.

A través de redes sociales el afectado denunció la agresión por su orientación sexual (Foto: Captura Instagram/@elpostmx)

Hasta el momento las autoridades no se han expresado al respecto, ya que se desconoce si existe alguna denuncia formal por parte de alguno de los agresores, más allá de la evidencia presentada por la familia afectada y su exigencia de justicia.

En redes sociales se han polarizado las opiniones al respecto, pues se desconoce al culpable, si es que hay uno, y tampoco se tiene conocimiento del verdadero origen de las confrontaciones entre los involucrados, acciones que sucedieron en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez.

