“Esto sí se llama traición”: Jorge Traiana tundió a AMLO tras críticas de Morena

Las declaraciones de Triana Tena se dieron luego de los señalamientos de MArio Delgado y Citlalli Hernández (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Jorge Triana, diputado federal por parte del Partido Acción Nacional (PAN), se lanzó contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de los señalamientos de los dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el revés a la Reforma Eléctrica.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador blanquiazul enlistó algunas de las promesas de campaña que realizó el tabasqueño, las cualers, según sus declaraciones, no ha llevado a cabo.

“No vendió el avión, el ejército no regresó a sus cuarteles, no aparecen los 43, no bajó la gasolina, no tenemos el sistema de salud de Dinamarca, no hay ex presidentes enjuiciados, no crecemos al 4%, no enfrentamos a Trump, no hay menos pobreza… Esto sí se llama TRAICIÓN”, escribió el diputado de Acción Nacional en redes sociales.

El panista arremetió contra AMLO tras señalamientos de Morena (Foto: Twitter/@JTrianaT)

Las declaraciones del panistas se dan luego de que Mario Delgado y Citlalli Hernández, dirigente nacional y secretaria general del partido guinda, anunciaron que evidenciarían a los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica el pasado 17 de abril en San Lázaro, mismos a quienes han tachado como “traidores de la patria”.

“Queremos que la gente vea los rostros y los nombres de los traidores, para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo. Además, vamos a pedirle a nuestros diputados que realicen asambleas en las que informen a las y los mexicanos. Que sepan que, si se hubiera aprobado la Reforma Eléctrica, en la Constitución estaría ya establecido un esquema de tarifas más barato para las familias, las empresas y para los ayuntamientos en el alumbrado público”, explicó Delgado Carrillo.

Por su parte, Hernández Mora comentó que esta campaña es “en defensa de la soberanía nacional” por lo que las plazas públicas de los distritos a los que representan contarán con “muros de la ignominia” con el fin de que “se conozca qué se voto y quienes votaron en contra”.

Mario delgado y Citlalli Hernández evidenciarán a legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica (Foto: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

De acuerdos con los integrantes de Morena, los legisladores a quienes han tildado de“traidores de la patria” son: Jorge Triana Tena, Diana María Teresa Lara Carreón, Wendy González Urrutia, Santiago Torreblanca, Guillermo Octavio Huerta Ling, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Jorge Romero Herrera, Héctor Saúl Téllez Hernández, Santiago Creel Miranda, Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo y Gabriel Quadri.

Ante ello, los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional presentaron una denuncia ante la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU por crear una “campaña de odio” hacía sus legisladores.

Por medio de sus redes sociales, la diputada del blanquiazul, Mariana Gómez del Campo, informó que los legisladores que integran la coalición Va por México presentaron una carta denunciando el discurso de odio que el partido guinda ha fomentado tras no votar el pasado domingo por la Reforma Eléctrica del mandatario federal.

Diputados del PAN, PRI y PRD denunciaron ante la ONU por "campaña de odio" de Morena (Foto: Twitter/@marianagc)

En el mensaje, la legisladora lamentó que Morena ataque a los políticos de oposición por no tener ideas a fines con el partido oficialista, por lo que pidió a la Organización de las Naciones Unidas intervenir para cesar la promoción de la violencia.

Asimismo, en conferencia de prensa frente a la oficina del Alto Comisionado, Gómez del Campo confió en que la denuncia sea entregada a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ya que, aseguró, la oposición es perseguida por el presidente López Obrador y sus simpatizantes.

SEGUIR LEYENDO: