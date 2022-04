Diputadas, académicas, servidores públicos y ex funcionarios lamentaron muerte de Debanhi Escobar

Debanhi Escobar desapareció el pasado 9 de abril y su cuerpo fue encontrado 13 días después (Foto: Twitter/jamatta900)

Luego de que la Fiscalía General de Nuevo León confirmó que el cuerpo que encontraron en una cisterna ubicada al interior del Motel Nueva Castilla correspondía a Debanhi Escobar, joven desaparecida desde el pasado 9 de abril, diversas personalidades de la esfera política del país lamentaron la información que fue presentada por las autoridades regiomontanas.

Sin importar el partido y afinidades políticas, legisladores, académicos, periodistas y ex funcionarios públicos ocuparon sus redes sociales para lanzar emotivos mensajes dedicados a Debanhi Escobar y a su familia. No obstante, algunos de ellos exigieron a las autoridades estatales, al gobernador Samuel García y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclarar el caso de la joven de 18 años.

Tal fue el caso de Andrea Chávez Teviño, legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien dijo que el hallazgo del cuerpo de Debanhi es una tristeza que ha conmocionado a todo el país.

Andrea Chávez señaló que el hallazgo del cuerpo es una historia que lamentó todo México (Foto: Instagram / @andreachaveztre)

“El feminicidio: la expresión más grave de odio hacia las mujeres, y el reto más grande que tenemos como sociedad. La rabia y la tristeza que embarga a la familia de #Debanhi recorre México: no dejaremos de exigir justicia, esclarecimiento y castigo a los culpables”, escribió la morenista en su cuenta oficial de Twitter.

Xóchitl Gálvez Ruíz, senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), urgió a la FGE esclarecer los motivos de la muerte de Debanhi Susana, quien desapareció después de haber asistido a una fiesta con unas amigas y fue encontrada muerta 13 días después del inicio de su búsqueda.

“Urge que @FiscaliaNL esclarezca la muerte de Debahni. Lamentable que, durante su búsqueda, hayan encontrado cuerpos sin vida de otras mujeres. Los gobiernos, tanto federal como de Nuevo León, deben generar estrategia coordinada para evitar desaparición de mujeres”, redactó Gálvez Ruíz en redes sociales.

La politóloga dedicó una de sus columnas a la joven y su familia (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Mientras tanto, la politóloga Denise Dresser comentó que “su historia retrata una injusticia cósmica, una crueldad profunda, una herida compartida, ante el país que le falla a sus mujeres”.

Pese a que no especificó el caso, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hizo un llamado a las autoridades de todos los niveles y de todos los estados a asumir su responsabilidad y actuar ante la ola de violencia que atenta a las mujeres en México.

“El dolor por cada mujer y niña muerta o desaparecida toca lo más profundo del corazón de México. Urge tomar medias urgentes y eficaces para detener esta tragedia colectiva. Todas las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia”, señaló el ministro presidente.

Arturo Zaldívar exhortó a las autoridades de todos los niveles a asumir sus responsabilidades (Foto: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Aunado a ello, el ex tittular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, mencionó que “las autoridades deben ver a las víctimas, no sólo el papel de los expedientes. Investigar, procurar e impartir justicia debe hacerse con perspectiva de género, o no será justicia”.

Por su parte, Javier Lozano, ex secretario de Trabajo y Prevención Social (STPS), externó que “la tragedia de Debanhi Escobar duele profundamente”. Además, ante la información presentada por la FGE, apuntó que “con su pinch* lenguaje rebuscado pretenden esconder la verdad”.

En un video difundido en redes sociales, Adolfo Guerrero Gutiérrez, fiscal de Nuevo León, indicó: “Al haber encontrado el cuerpo de una persona sin vida dentro del área de búsqueda de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, las pruebas científicas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Debanhi Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo”

SEGUIR LEYENDO: