Conductores de auto señalados de posible secuestro en Nuevo León pidieron aclarar el suceso

En el video se aprecia a una mujer que forcejea con otros pasajeros dentro del vehículo (foto: Facebook/@frentenuevoleon)

Durante la noche de este 21 de abril, se difundió por redes sociales un corto video de un posible secuestro en las calles de Nuevo León, lo que ha alertado a los habitantes de la entidad.

Los anterior se dio mientras las autoridades buscan esclarecer si el cuerpo encontrado en un registro en un motel pertenece a la joven Debanhi Escobar, desaparecida el pasado 9 de abril, situación que solo pone en tela de juicio la seguridad de las mujeres en el estado.

En el video de 15 segundos se puede apreciar un auto gris que va transitando a alta velocidad las calles del estado regiomontano, cuando se abre la puerta trasera del costado izquierdo de la que asoma una mujer.

Tras abrirse la puerta se escucha un grito ahogado por un posible forcejeo de la fémina con una persona desconocida, quien es devuelta al interior del automóvil en movimiento.

El video se volvió viral por redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. De acuerdo con las publicaciones, el hecho ocurrió en la colonia Valle Soleado hasta Santa Catarina, en Guadalupe, Nuevo León.

(foto: Facebook/@frentenuevoleon)

Mucho se ha dicho ya que se han compartido imágenes en las que se asegura que la chica está a salvo a pesar de que no se sabe con certeza acerca de su paradero o identidad.

Del mismo modo un medio local informó que a través de un mensaje, aclararon que las personas en el video se trataban de un par de arrendadores que trataban de detener a la mujer pues esta intentó lanzarse del choche en movimiento para evitar una denuncia.

A su vez la organización Frente Nuevo León, compartieron que fueron contactados “vía WhatsApp por un ciudadano que refiere que, junto con su hermano, son quienes van al interior del vehículo acompañados por una mujer. Dicen estar en disposición de ‘aclarar la situación’ puesto que no es ‘lo que parece en el video’” informó el Frente.

Aún no se sabe si el cuerpo encontrado pertenece a Debanhi Escobar (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con la información obtenida por el Frente, se trató de un pelito de deudas y que la mujer quiso aventarse del auto por nervios a la negativa del pago. Aunque señalaron que se encuentran verificando dicha información.

Otros afirmaron que la mujer fue rescatada. Sin embargo, hasta el momento, aún no se tiene información certera al respecto. De igual forma, el video original fue eliminado por la usuaria por motivos de seguridad.

Por otro lado, durante la noche de este jueves 21 de abril se dio a conocer el hallazgo de un cuerpo en el motel Nueva Castilla, cercano al lugar donde fue vista por última vez a Debanhi Escobar, cuyo caso azoló a los neoleoneses.

Fue por ahí donde se tomó la última fotografía de la víctima por parte del conductor de un taxi por aplicación que la dejó sobre la carretera Monterrey-Laredo, mismo lugar en el que fue captada por una de sus cámaras, la cual dio información de su presunto ingreso a una empresa de transportes.

La joven desapareció a inicios del mes (Foto: @debanhi.escobar)

Los agentes investigadores asignados al caso localizaron “un cuerpo sin vida en el interior de una cisterna de agua abandonada”, según informó la fiscalía. Horas después el cuerpo fue retirado y llevado a un Semefo para ser identificado.

Ante el hallazgo y el hermetismo de las autoridades, el padre de Debahni, Mario Escobar, dijo sentirse enojado por haberse equivocado al “creer en la Fiscalía” y pidió perdón a su familia. “Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo”.

“Vinieron aquí 4, 5 o 6 veces, no sé cuántas, y no hicieron su trabajo. El licenciado Rodolfo Salinas siempre fue muy hermético, yo fui muy respetuoso de su trabajo. Creí que podía haber un cambio y no lo hubo. 13 días después, dicen, vamos ir otra vez porque hay un cuerpo”, declaró Mario. La Fiscalía aún no confirma la identidad del cuerpo.

