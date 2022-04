La primera vez que EPN no le respondió el teléfono a AMLO

Amlo Peña Nieto (Foto: Cuartoscuro)

Preocupado por la derrota que sufrió Morena en la Cámara de Diputados, el domingo 17 de abril por la noche el presidente Andrés Manuel López Obrador habría intentado llamar a su antecesor Enrique Peña Nieto, pero el mexiquense no pudo ser localizado o no quiso tomar la comunicación, relató este jueves el columnista Alejandro Aguirre Guerrero.

El fracaso que supuso la reforma eléctrica ante una oposición cohesionada aunado a los resultados en la movilización de votantes en la jornada de revocación de mandato, habría mermado el ánimo del tabasqueño al grado de generarle preocupación por la sucesión presidencial, abundó el columnista de El Universal.

El motivo de la llamada telefónica desde Palacio Nacional habría sido para asegurarse que no existe riesgo de la difusión de ningún video que exhiba a un personaje perteneciente al círculo cercano a López Obrador y en consecuencia dañar la imagen del actual Ejecutivo Federal.

Sobre la posible existencia de estas grabaciones, algunos analistas políticos presumen que estarían en poder de Peña Nieto y que su resguardo han asegurado su tranquilidad mientras se mantiene en el exilio en España, evitando opinar sobre la vida política en México.

CIUDAD DE MÉXICO, 18ABRIL2022.- Andes Manuel López Obrador, Presidente de México, y Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, encabezaron la mañanera, en Palacio Nacional.

Según el texto de Aguirre Guerrero, AMLO siguió desde Palacio Nacional el desarrollo del debate y la votación de su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica en San Lázaro, y preocupado constató que su partido perdió buena parte del poderío exhibido en los primeros tres años del sexenio, lapso donde pudo pasar casi una treintena de reformas sin que los demás partidos mostraran gran resistencia.

El 25 de octubre de 2021, durante la conferencia mañanera una reportera pidió a López Obrador emitir una postura luego que Enrique Peña Nieto fue captado en Roma mientras paseaba con su novia, Tania Ruiz, provocando con ello el gesto de desagrado del mandatario, quien se limitó a decir: “No me meto en eso”.

Una versión, no oficial, extendida entre analistas políticos es que el tabasqueño y el mexiquense mantienen un pacto de no agresión política y señalaron que apenas hace unos meses la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que no existe ninguna indagatoria abierta contra el ex mandatario.

En sus conferencias diarias, López Obrador ha evitado hablar directamente de su antecesor y en 2021, cuando se llevó a cabo la consulta pública sobre el juicio político contra los últimos cinco ex presidentes de México, el tabasqueño dijo públicamente que él se inclinaba por no perseguir judicialmente a sus antecesores.

Los videoescándalos afectan la imagen de AMLO

David León y Pío López Obrador fueron los protagonistas de un video en el que el primero entrega dinero en efectivo al hermano del actual presidente de la República. (Foto: Cuartoscuro/ Facebook @Pío López Obrador)

La imagen de Pío Lorenzo López Obrador, hermano del mandatario federal, recibiendo grandes sumas de dinero en efectivo de manos de David León, ex coordinador de Protección Civil federal, difundidas a través de dos videos supusieron un duro golpe al discurso anticorrupción y de honestidad que presume el gobierno cada mañana en las conferencias mañaneras.

Más tarde vino aquel videoescándalo en el que exhibió a Alejandro Esquer Verdugo, ahora secretario particular del presidente López Obrador, depositando grandes cantidades de dinero en efectivo a una cuenta bancaria, despertando críticas porque el dinero en manos de los operadores de Morena presuntamente provenía de un fideicomiso por el sismo de 2017 en México.

Sin embargo, el periodista y columnista Raymundo Riva Palacio señaló que podrían existir otras grabaciones y un riesgo latente de su publicación y destacó que en ellas se puede identificar a los hijos de AMLO en situaciones que podrían poner en tela de juicio la lucha anticorrupción de la Cuarta Transformación.

Riva Palacio comentó que desde Palacio Nacional se ha buscado al dueño o dueños de estos videos para neutralizarlos de manera definitiva, y se libre al presidente de otra preocupación.

