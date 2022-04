Epigmenio Ibarra tundió al PAN tras señalamientos contra Morena: “Delincuentes buscando distraer”

Epigmenio Ibarra salió en defensa de Morena (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El productor Epigmenio Ibarra se lanzó contra los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) que reaccionaron a los señalamientos por parte de Mario Delgado y Citlalli Hernández, dirigente y secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hacia los legisladores que con su voto dieron revés a la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta de Twitter, plataforma en donde abiertamente se ha mostrado a favor de la administración de López Obrador, su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y los integrantes del partido guinda; el fundador de Argos Comunicación criticó el “alto al odio” que solicitó la oposición.

”'Alto al odio’ me recuerda al: ‘Allá va el ladrón !Atrápenlo! !Atrápenlo!’, gritan siempre aquellos delincuentes que buscando distraer a sus víctimas acusan a otros”, escribió Ibarra en redes sociales. Sin embargo no fueron los únicos comentarios que el simpatizante de López Obrador lanzó contra los blanquiazules pues en otra publicación redactó: “¿Por qué les molesta que se les diga #TRAIDORES_A_LA_PATRIA si de todos modos no tienen vergüenza?”

El productor se lanzó contra el PAN (Foto: Twitter@epigmenioibarra)

Luego de que Mario Delgado y Citalli Hernández diera a conocer que iniciarían una campaña para informar a la ciudadanía quiénes fueron los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, a los cuales tildaron de “traidores a la patria”,

“Queremos que la gente vea los rostros y los nombres de los traidores, para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo. Además, vamos a pedirle a nuestros diputados que realicen asambleas en las que informen a las y los mexicanos. Que sepan que, si se hubiera aprobado la Reforma Eléctrica, en la Constitución estaría ya establecido un esquema de tarifas más barato para las familias, las empresas y para los ayuntamientos en el alumbrado público”, explicó Delgado Carrillo.

Por su parte, Hernández Mora comentó que esta campaña es “en defensa de la soberanía nacional” por lo que las plazas públicas de los distritos a los que representan contarán con “muros de la ignominia” con el fin de que “se conozca qué se voto y quienes votaron en contra”.

Mario Delgado y Citlalli Hernández evidenciarán a legisladores que votaron contra Reforma Eléctrica (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Ante ello, los panistas pidieron un cese “al discurso de odio de la dirigencia” de Morena. Tal fue el caso de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, quien defendió a los representantes de su partido y aseguró que no son traidores, como los han llamados, pues los verdaderos traidores son los funcionarios de la 4T que han generado odio con temas importantes que aquejan al país.

“No @mario_delgado , con la frente en alto nuestro voto fue a favor de energías limpias y más baratas. Pensar distinto no es traición, lo que sí es traición es generar odio y violencia, dejar a niños sin medicinas, permitir que el narco se expanda y llevar más de 100 mil homicidios”, comentó el líder blanquiazul el pasado 19 de abril en su cuenta de Twitter.

Marko Cortés salió en defensa de los legisladores de su partido (Foto: Twitter@MarkoCortes)

Quien también salió en su defensa fue la ex candidata a la presidencia del PAN en 2012, Josefina Vázquez Mota, se dijo preocupada de las “descalificaciones, persecuciones, los señalamientos que se están haciendo y que son propios de regímenes fascistas y autoritarios” que han realizado Delgado Carrillo y Hernández Mora.

“Expresaron con su voto una visión de país que no necesariamente coincide pero que es parte de la democracia y que expresa lo que expresan muchos sectores de la ciudadanía y deben ser escuchados”, señaló Vázquez Mota.

