Buscan a tres jóvenes de Nuevo León que fueron “levantados” en Sinaloa

Autoridades de Sinaloa buscan a tres jóvenes originarios de Nuevo León, quienes habrían sido levantados en Mazatlán. (Foto: Colectivo Por las Voces Sin Justicia)

Las autoridades de Sinaloa realizan una investigación por la desaparición de tres turistas procedentes del estado de Nuevo León, luego de que un comando armado, integrado por unos 20 hombres que vestían indumentaria militar o policiaca, se los llevaran de un condominio ubicado en la ciudad de Mazatlán, en donde estaban alojados.

De acuerdo con la Fiscal General del estado, Sara Bruna Quiñonez, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo en un condominio del Fraccionamiento Sábalo Country, mismo día que fueron denunciados, pero negó que en los hechos hayan participado policías.

“Se mencionaba que habían intervenido patrullas, eso no fue así, nunca lo dijo la denunciante, no participó ninguna corporación policiaca, menos de Fiscalía”, aclaró.

Y es que según el colectivo Por Las Voces Sin Justicia los tres jóvenes fueron privados de la libertad por un grupo armado y policías municipales, al tiempo que difundió la ficha de búsqueda de los tres originarios de Nuevo León.

Mientras que en redes sociales se señala que los responsables de la privación de los tres jóvenes llegaron en una patrulla, una camioneta Patriot, una GMC Sierra blanca y una camioneta Colorado gris, de las que “bajaron hombres armados con capuchas, los empezaron a golpear y los encintaron y los subieron, se los llevaron”.

Quiñonez Estrada señaló que el padre de uno de los jóvenes acudió también a poner una denuncia, quien ignoraba las causas del suceso.

“En realidad no aportó mucho, inclusive dice que no sabía que su hijo se había dirigido a la ciudad de Mazatlán, que desde el jueves de Semana Santa no sabía de él y pues no nos pudo aportar ningún dato”, dijo.

La Fiscal aseveró que se están siguiendo todos los datos y se están realizando los rastreos telefónicos.

“Se dice que las personas buscaban a uno de ellos en específico, mismo que logró escapar antes de ser privado de la libertad”, expresó.

A través de redes sociales, familiares de Carlos Daniel Garza Rocha, de 22 años de edad; Pablo Leonel Palomo Arredondo de 29 años y Eduardo Albertho Costilla Santiago de 26; señalaron que los jóvenes fueron de vacaciones a Mazatlán a bordo de una camioneta GMC Sierra color negro, la cual al parecer fue sustraida por los hombres armados que sacaron a los jóvenes del departamento que rentaron.

Una de las versiones de los familiares de los jóvenes señala que en el “levantón” de los jóvenes habrían participado elementos de la Policía Municipal.

En una entrevista realizada con un medio local, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya desestimó la versión y aseguró que no había evidencias de la participación de los uniformados.

