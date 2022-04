Nunca más un juez abusando de sus funciones en contra de mujeres y niños

Fidel Gallegos Figueroa es un juez de distrito por Oaxaca que tiene competencia federal para resolver asuntos. Según el Código de ética de los juzgadores adscritos al Poder Judicial Federal, ninguna pasión personal debe influir en las acciones o determinaciones que tienen dentro de sus facultades. Mucho menos se encuentra permitido que un funcionario utilice su jerarquía frente a juzgadores locales o sus contactos para tener impacto en las resoluciones que otros juzgadores realicen sobre un asunto en el que se encuentran involucrados.

Sería una verdadera pena confirmar que, como ha acusado la sobreviviente de violencia vicaria y expareja del juzgador de distrito, Luvia Altamirano, haya un integrante del Poder Judicial utilizando sus herramientas de poder para separar a su menor hijo de su madre.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, específicamente, el 19 de abril de 2020, Luvia sufrió agresiones físicas y con connotación sexual por parte de su entonces esposo Fidel Gallegos Figueroa; no obstante, que requirió ayuda de la policía municipal para poder salir del domicilio conyugal y escapar.

El Juez Segundo de Distrito también se encuentra señalado por actos violentos en contra de la joven Luvia Altamirano, que ha relatado vivir una relación tormentosa con distintos tipos de agresiones. Sin embargo, hoy su hijo se encuentra en un riesgo alto. Durante la pandemia, el menor fue separado de su madre y ocultado sin poder verle ni una sola vez. Los litigios familiares ante juzgadores locales han tenido vaivenes entre los que, por un lado, pudo tener visitas observadas mientras que el padre pedía retirarle la patria potestad a la madre e impedirla ver a su hijo para siempre.

Luvia Altamirano ya expuso su caso al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar (Foto: Twitter/SCJN)

Luvia Altamirano envió hace un par de semanas una carta dirigida al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, solicitando su intervención. Ojalá estas letras puedan llegar a su entendimiento para revisar, a través del Consejo de la Judicatura, las actuaciones del juzgador Fidel Gallegos.

Ella como madre sobreviviente de violencia vicaria, aquella en la que los padres utilizan a los hijos como herramienta para dañar, ha externado su preocupación debido a que tanto las autoridades locales, esto es, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Fiscalía General del Estado; como las autoridades federales, Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados del Décimo Tercer Circuito, han contribuido en su plan de separarla de su menor hijo de 5 años con argucias legales, hechos falsos y pretendiendo manipular la justicia a conveniencia.

Si usted ha llegado a esta parte del texto y piensa en por qué Luvia no ha promovido un amparo, sepa que lo ha hecho. ¿Sabe a quién podría corresponder su resolución ante dos jueces de Oaxaca que peligran en su puesto? Nada más y nada menos que a Fidel Gallegos, Juez Segundo de Distrito, en carácter de Juez de Garantías. El mismo Fidel Gallegos Figueroa que ha impulsado a la juzgadora local Joana Vasconcelos Sánchez para convertirse en magistrada. La misma que ha legalizado la sustracción del menor hijo de Luvia. Ninguna víctima debe sentirse en el desamparo ante este tipo de hechos, que aunque excepcionales ante el universo de solicitantes de justicia, no pueden permitirse.

El hijo de Luvia tenía 3 años cuando fue sustraído. El 12 de noviembre de 2021, la juez familiar Joana Vasconcelos, con engaños y amenazas acusadas por Luvia, la separó físicamente de su pequeño hijo, argumentando que ante como el pequeño no quería estar con su padre, un psicólogo le daría contención. Lo que pasó en realidad es que la Juez Joanna modificó la guarda y custodia a la modalidad de compartida, devolviendo al padre del niño el derecho a permanecer con él y afinando un procedimiento de pérdida de patria potestad contra Luvia, momento en el que se encuentra.

No sólo es poco ético que un juzgador emplee su cargo para definir asuntos personales en los que resulta necesario que un tercero ajeno a la situación tome las determinaciones. También es ilegal e inmoral que el aparato de justicia deje de ser eficiente por toparse ante una relación asimétrica, donde la perspectiva de género se vuelve inexistente por estar ante una parte con mayor poder económico y político. Es por ello que considero fundamental reivindicar en el poder judicial los principios de ética y hacer efectivo el imperativo de justicia que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.”

La violencia vicaria es aquella en la que los padres utilizan a los hijos como herramienta para dañar (Europa Press)

No puede haber juzgadores con privilegio de ajustar la ley a su talla mientras haya injusticias, violencia vicaria, niños y mujeres sufriendo la impunidad. El pequeño cumplirá años el 31 de agosto y por el bien de todos, ojalá pueda celebrar libremente con su cuidadora de toda la vida: su madre.

Anteriormente hemos hablado ya de la “Violencia Vicaria”, es aquella violencia que se ejerce sobre los hijos con el único objetivo de causar dolor a la madre, es la expresión más cruel de la violencia de género “si un hombre te mata, ya no estás para sufrirlo, pero sobrevivir el arrebato de los hijas e hijos es dolorosísimo, cruel e inhumano”.

La violencia vicaria cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona continuamente a las mujeres, que pone en duda su palabra y su maternidad, pero la sociedad no es la única cómplice de esta violencia, lo es también el sistema que ha permitido ejercer violencia institucional a las mujeres con el consentimiento de las autoridades. Uno de los ejemplos de esta violencia es Elisa Celis, cofundadora del Frente Nacional Contra violencia Vicaria y representante del estado de Jalisco, uno de los estados con mayor índice de corrupción en el país, a ella se le ha judicializado su vida desde hace más de dos años y 8 meses cuando el padre de sus hijos no los reintegra a su hogar después de pasar el periodo vacacional del verano del 2019 en cumplimiento de un convenio firmado y ratificado por una Jueza de lo familiar en el estado de Jalisco donde ella tenía originalmente la guarda y custodia de sus dos hijos, en lugar de regresar a los niños como se había acordado en dicho convenio, le notifica que en otro juzgado de lo familiar le había otorgado la custodia provisional de los menores al progenitor en tan solo tres días y sin presentar una sola prueba por encontrarse en periodo vacacional como lo confiesa el propio padre de los menores. Elisa recupera en tan solo 5 semanas la custodia de sus dos hijos en un Tribunal colegiado que ordena se restituyan a los menores en 48hrs. desde el mes de septiembre del 2019.

Elisa Celis, no solo no ha recuperado a sus menores, sino que a la fecha ha tenido que enfrentar la violencia institucional que se ha ejercido sobre ella de manera irracional, ha litigado más de 40 asuntos en el poder judicial Federal y más de 16 del poder judicial estatal, se le ha judicializado la vida, he enfrentado procesos penales en su contra gracias a un sinfín de denuncias falsas por parte de su ex pareja, se le ha acusado falsamente por violencia, por drogar a su propio hijo, por abuso de confianza, por amenazas, fraude entre muchas denuncias más, bajo el cobijo y contubernio absoluto de las autoridades con el único fin de que se desista de los procesos legales y renuncie a la custodia de sus dos hijos, donde a la fecha ha ganado más de 23 ejecutorias a favor de Elisa en diversos tribunales colegiados que ratifican tanto su custodia como la restitución inmediata de sus menores .

Actualmente están en ejecución de la restitución de sus menores en cumplimiento a tres amparos que se supone deberán restituir a los menores en 48hrs. más los jueces tanto de fuero común como del fuero Federal continúan siendo permisivos con el padre sustractor en las ya seis diligencias para intentar restituir a sus hijos en estas últimas semanas, donde él padre ha sido omiso en cumplir con lo ordenado, pese a que por distintos tribunales colegiados se determinó que hay responsabilidad y posible sanción penal y patrimonial a los juzgadores que no han cumplido con la suspensión definitiva que ordena la restitución de los menores a Elisa Celis en estos ya dos años y ocho meses.

La complicidad entre las autoridades y el padre sustractor ha sido un constante en los procesos de Elisa Celis, donde la desigualdad económica de las partes en este litigio ha sido contundente para que los menores continúen bajo el cuidado del padre sustractor con el cobijo de los mismos juzgadores, el padre de los menores es heredero de una de las casa de Tequila más famosas del mundo, en donde su poderío económico ha sido pieza clave para que en un sistema de justicia fallido y notoriamente machista la violencia institucional se ejerza ahora sí con todo el rigor de la ley.

*Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena

