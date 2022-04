De la comida chatarra a las “aguas puercas”: las recomendaciones de AMLO para mantener buena salud

AMLO recomendó a las familias mexicanas comer bien y evitar las “aguas puercas” para prevenir enfermedades (Foto: Graciela López/Cuartoscuro.com)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó a las familias mexicanas comer bien, hacer ejercicio y evitar las “aguas puercas” para prevenir enfermedades como la obesidad.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal recordó que su administración mantiene activos dos programas para mejorar la salud de la población: uno con el objetivo de evitar el consumo de drogas y otro para mejorar la alimentación.

Sobre esta última, señaló que la campaña se centra en informar sobre los daños que puedan ocasionar la comida chatarra a la salud y a la economía del país.

“Sale más barato hacer las papas en la casa que comprarlas en las bolsitas. Ahí lo dejo de tarea. Le quitan el aire, cuánto queda, lo pesan y luego agarran las papas de la Central de Abastos, procuren no poner mucho aceite y, a ver, hagan la prueba”, explicó.

La campaña se centra en informar sobre los daños que puedan ocasionar la comida chatarra a la salud (Foto: Archivo)

Añadió que las “aguas puercas”, es decir, las bebidas industrializadas, son utilizadas para pulir algunos metales u objetos, por lo que pidió a los mexicanos cuidar su salud y comer saludable.

“Y las aguas industrializadas, aguas puercas algunas. Me decía una gente que cuando necesitaba pulir un metal usaba un refresco para sacarle brillo. Imagínense cómo quedan los intestinos, el estómago. O sea, comer bien, no a las chatarras, no a la obesidad”

Asimismo, reiteró que los mexicanos tienen que hacer un gran esfuerzo para cuidarse, ya que “es mejor la prevención en todo, es mejor la medicina preventiva que la curativa”.

Por ello, recomendó tener una educación nutricional, hacer ejercicio y caminar o correr.

AMLO añadió que las “aguas puercas” son utilizadas para pulir algunos metales u objetos (Foto: Cuartoscuro)

“Hay alimentos que no son caros, que tiene que ver básicamente con la educación nutricional, con la educación para la salud. Y el ejercicio, caminar y, si se puede, correr; y si se pueden barrer, pues bárranse para que no les hagan out”, manifestó.

Sobre la campaña contra las drogas, el presidente López Obrador destacó que la estrategia tiene como objetivo que los jóvenes se informen sobre el daños que causan, “sobre todo las drogas químicas”.

Tenemos que dar información y, aunque se enojen, no seguir recibiendo la información de las series, en donde pintan el mundo color de rosa el mundo de las drogas, el de las mujeres y de los hombres guapos, el de las residencias, el de los carros último modelo, el de la alhajas, el del poder”

Acusó que este tipo de series va creando una atmósfera en donde hay una vida fácil, dando a entender que eso es la felicidad. “No, está la otra realidad, la otra cara de la moneda, el de los jóvenes que se vuelven adictos a esas drogas tienen seis meses de vida”, sentenció.

AMLO recomendó tener una educación nutricional, hacer ejercicio y caminar o correr (Foto: María Martínez/Cuartoscuro.com)

Ante esto, el jefe del Ejecutivo local reveló que su administración planteó al gobierno de Estados Unidos realizar más campañas de concientización para los jóvenes.

“¿Dónde están las campañas de información a los jóvenes o dónde están los programas de atención a los jóvenes?, porque para tomar ese camino es porque no hay opciones, no hay alternativas, es la búsqueda de la felicidad que causa infelicidad al final, dolor, muerte”, sostuvo.

Cabe señalar que durante su tradicional mañanera de este 19 de abril, AMLO afirmó que la reducción sostenida durante tres meses de la pandemia del COVID-19 en el país permitirá retomar el plan para consolidar el sistema de salud gratuito, de calidad y universal.

El objetivo, dijo, es crear un sistema de salud federalizado de primer orden con instalaciones de calidad, abasto de medicamentos, personal médico y especialistas todos los días.

