Afore: 5 mitos y realidades del Sistema de Ahorro para el Retiro

Ante la importancia del ahorro para jubilarse con una mejor pensión en la vida futura. El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), dio a conocer algunos mitos y realidades que podrán considerar las personas para su beneficio.

Antes de pasar a los pros y contras sobre este tema, será necesario recordar que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) son las encargadas de resguardar los recursos de los trabajadores durante toda su vida futura, para que al llegar a la etapa de jubilación, puedan transformarlos en una pensión.

En México operan al menos 10 administradoras. Se trata de 8 empresas privadas, una pública y una más es sociedad entre gobierno y particular. Cada una de ellas establecerá los rendimientos de cada empleado.

Cinco mitos y realidades del Sistema de Ahorro para el Retiro

1.- MITO: si trabajo por cuenta propia no puedo ahorrar en mi Afore.

REALIDAD.- Los trabajadores independientes sí podrán realizar su trámite en la administradora que prefiera y cuanto antes mejor. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), iniciar tarde en este hábito del ahorro podrá resultar un obstáculo infranqueable para lograr un nivel aceptable al momento de la vejez.

2.- MITO: el dinero que entra a la Afore no me lo van a regresar.

REALIDAD.- Los recursos son propiedad exclusiva del trabajador y de nadie más, además de que se encuentran resguardados en una cuenta a su nombre y podrán disponer de ellos una vez que cumplan los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social, para poder gozar de una pensión, o recibirlos en una sola exhibición.

3.- MITO: me conviene más tener mi dinero en el banco.

REALIDAD.- Si bien los bancos también son una excelente alternativa de ahorro, la realidad es que el SAR ofrece la posibilidad de realizar un ahorro adicional a las aportaciones obligatorias a la subcuenta de ahorro voluntario, donde se podrán hacer depósitos sin montos máximos o mínimos, de acuerdo a sus posibilidades y sin una periodicidad establecida.

4.- MITO: no existe seguridad y facilidad para hacer un ahorro voluntario y las Afore no dan buenos rendimientos

REALIDAD.- La inversión del ahorro se realiza siguiendo todos los protocolos de seguridad.

Además, las Afores otorgan rendimientos superiores a los de otros instrumentos colocados en el mercado aún por cantidades muy pequeñas.

5.- MITO: si me muero no tengo derecho a una pensión. Mis beneficiarios no reciben el dinero de mi cuenta de Afore.

REALIDAD.- Los recursos de la cuenta individual podrán ser retirados por los beneficiarios que designe el empleado.

Para ello, el interesado deberá ubicar su administradora y realizar el procedimiento a través de su expediente electrónico o en cualquier momento en que decida hacer el procedimiento.

En caso de que no haya beneficiarios, la entrega se hará en el orden de prelación previsto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

Todas las personas deberán conocer la Administradora en la que se encuentran sus recursos, y también podrán cambiarse de Afore en el momento que lo decida. Lo ideal es presentarse en las oficinas de la Administradora para despejar dudas.

