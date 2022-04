Encuentran misteriosas cabezas gigantes y esculturas secretas en medio de bosque en Querétaro

Cabezas misteriosas en Querétaro. Foto: TikTok @Cooltvra

Mediante la plataforma digital de TikTok y debido al trabajo del usuario Míchel Arias, Cooltvura, se hizo viral una serie de vídeos en las que se exponen unas esculturas de cabezas tallas en piedras en medio del bosque. Las obras de arte están ubicadas en el estado de Querétaro y son trabajo de los artistas mexicanos Fernando Arévalo Uribe y Martin Nieto Uribe.

La cuenta se dedica difundir sitios de interés cultural alrededor de México, así como a contar datos curiosos e historias de sitios históricos o icónicos en el territorio. En relación a las piedras tallas, Cooltvura dedicó tres breves grabaciones en las que narra de qué se tratan, dónde se encuentran, cómo llegar y el cambio en la afluencia de gente luego de su primer videoclip.

En el primer tiktok, Míchel da cuenta de su visita al poblado de Huimilpan, ubicado cerca de la frontera estatal con Guanajuato y Michoacán. Allí, aseguró que fueron los habitantes quienes le informaron de la existencia de unas cabezas parecidas a las Olmecas o los Moái, en la Isla de Pascua, Chile.

Cabezas misteriosas en Querétaro. Foto: TikTok @Cooltvra

El creador de contenido continúa su documentación al dar fe de lo complicado que es acudir al lugar. Además de la nula presencia de gente o turistas. En un segundo vídeo, Míchel, ya ubicado en el sitio correcto luego de bajar por una barranca y caminar por media hora, indica que pese a lo asegurado por los locales de la zona, no se trata de obras antiguas sino de creaciones recientes.

“Las cabezas las realizamos nosotros en la barranquita, pensando en hacer historia, ya que casi siempre cuando uno muere es cuando se le reconoce, esa fue la idea y tener un lugar atractivo en nuestra comunidad y atraer turismo, para que nos caiga empleo, ese fue el propósito, inclusive en aquel tiempo anduvimos viendo a más compañeros, pero solo nos animamos nosotros dos”, dijo Martín en entrevista para El Diario de Querétaro.

En la tercera y última grabación se puede apreciar un cambio en la cantidad de gente en el lugar. La afluencia de gente es mucho mayor a la que se pudo constatar en el primer vídeo. “Aquel día que vinimos a grabar estaba en completo abandono, hoy es un lugar turístico lleno de vida”, se le escucha decir al creador. El lugar exacto para acceder al sitio es en el kilómetro 26 de la carrera 400, que va de Querétaro capital a Huimilpan.

Cabezas misteriosas en Querétaro. Foto: TikTok @Cooltvra

“Se me hizo agradable plasmar un rostro de mujer, iba a ser una virgen, pero después ya no fui por desidia y dejé el rostro, pero ya no quiero moverle porque ya la conocen así, nosotros nunca pusimos firmas, pero las hicimos Fernando y yo.

“Yo hice el rostro de mujer en tres ocasiones que fui en los meses de febrero, septiembre y agosto de 2014. El lugar donde están lo elegimos por ser un espacio agradable y digno para ellas, ya que se encuentra rodeado de árboles y piedras, uno disfruta estar ahí, más en el mes de junio que es cuando las cabezas se cubren de musgo y todo está verde”, sostuvo Martín.

SEGUIR LEYENDO: