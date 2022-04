VIDEO: dueño de un Porsche agredió y amenazó a un automovilista acompañado de sus escoltas

En la autopista México-Toluca, un individuo se detuvo para golpear la camioneta de un automovilista y amenazarlo junto a sus escoltas (Video: Twitter/c4jimenez)

El pasado 3 de abril, un ciudadano difundió un video en el que se observó a una persona de edad avanzada que se bajó de su automóvil deportivo de lujo para atacar la camioneta del afectado, quien desde varios minutos antes comenzó a grabar su actitud violenta.

El hecho fue derivado de un percance vial entre los dos sobre la autopista México-Toluca, cerca del entronque de La Marquesa, donde el agresor habría impactado su auto marca Porsche en la parte posterior de la camioneta que eventualmente pateó.

Luego de varios amagues del individuo para orillarse y resolver la situación mediante las aseguradoras, sus escoltas lo alcanzaron y juntos le cerraron el paso a la persona que resultó afectada, pues juntos se bajaron de sus respectivos automóviles y comenzaron a amedrentar al hombre que se encontraba grabando los hechos.

Dueño de un Porsche agredió y amenazó a un automovilista acompañado de sus escoltas (Foto: twitter/c4jimenez)

En medio de su furia, el agresor comenzó a matear la puerta del conductor y a realizar señas obscenas mientras golpeaba el parabrisas, algo que causó el desconcierto del damnificado, quien comenzó a realizar unas llamadas mientras pedía explicaciones de lo sucedido.

“¡Oye, qué es esto! ¿Qué es esto? Me vine a cenar aquí a la marquesa y un (Porsche) GT3 RS venía corriendo y me da un llegue atrás en la (Audi) Q7. Esta grabe y grabe, que le hable al seguro y punto, ¿no? Yo creo que ya hasta me abollo la puerta el wey y lo tengo aquí grabando”, mencionó el perjudicado mientras solicitaba ayuda.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, quien difundió las imágenes, ya se presentaron las denuncias correspondientes hacia el hombre de edad avanzada, quien habría chocado, pateado y posteriormente huido de la escena sin hacerse responsable de sus actos.

En el video se puede observar la camioneta de sus escoltas marca Chevrolet, con placas PAZ-30-21, entremetida en el paso del auto del agredido; además de otras personas que acompañaron al agresor en autos de lujo, pus se observó un Ferrari rojo y otro Porsche blanco.

Dueño de un Porsche agredió y amenazó a un automovilista acompañado de sus escoltas (Foto: Twitter/c4jimenez)

Posteriormente se dio a conocer que esta no es la primera vez que el agresor, identificado con el nombre de Miguel Sacal, ya había estado involucrando en otros momentos violentos. El más reciente cuando reclamó a la grúa que se estaba llevando uno de sus autos.

Además también fue identificado como el hombre que atacó a un empleado de vallet parking por no cambiar uno de sus neumáticos, hechos que curiosamente siempre han estado relacionados a sus bienes automotrices.

En aquel momento golpeó duramente al empleado de nombre Hugo, a quien incluso le habría roto los dientes de un rodillazo, de acuerdo con la periodista Azucena Uresti, por lo que giraron una orden de aprehensión, misma que fue eludida mediante un amparo.

