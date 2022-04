Refugio Franciscano: 1500 perros y 40 gatos se quedarán en su hogar

AFP

Ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México Toluca, Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, el refugio Franciscano fue amenazado por el Juez José Salazar Uribe quien pidió el desalojo inmediato del inmueble, dejando a más de 1500 caninos y 40 gatos en riesgo. Sin embargo, la Fundación Haghenbeck informó que se detuvo la diligencia de expulsión, para llegar a un convenio de conciliación que permitirá la permanencia de los animales en el refugio.

La fundación aclaró que los ejemplares no se quedarían abandono ya que ahora los responsables de su protección y cuidado serían los propietarios del inmueble.

Después de 8 años de diálogo el acuerdo fue positivo por lo que 1500 perros y 40 gatos se quedarán en su hogar tras la disputa entre Refugio Animal y la Fundación Haghenbeck.

Según la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), cerca de 500 mil perros y gatos son abandonados cada año, y afirmó que la cifra aumentaba un 20% cada año antes de la pandemia.

El abogado León Téllez Berlanga ante la situación informó que estaba haciendo lo posible por detener la situación para evitar el desalojo o al menos aumentar el plazo, lo que se logró.

“Estamos tratando de proteger a los Franciscanos, a los perritos y a los gatitos del Refugio Franciscano ya que desgraciadamente en estos años ha habido todo un procedimiento legal para sacarnos de este lugar. Giró la orden de desalojo incluso con el uso de la fuerza pública, nuestro equipo de abogados está buscando la forma de detener por lo menos la inmediatez de este procedimiento y buscar una mesa de negociación”, comentó el abogado.

De acuerdo a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se estima que tan sólo en la CDMX existen cerca de 1 millón 200 mil perros en situación de calle.

Ante la amenaza del cumplimiento de la orden y la presión de salvaguardar a los animalitos, todo el equipo del refugio con el apoyo de elementos de la Secretaría Seguridad Ciudadana decidió proteger la construcción cerrando la puerta de ingreso con cadenas y candados para evitar el acceso. También fuera del refugio estacionaron un camión que sirvió como barricada para impedir ataques o cualquier acción que ponga en riesgo a ellos y a los animales.

“No es opción que los animales se manejan a través de otras personas que no sean las que los conocen y con las que hay un vínculo muy poderoso. No es opción que se use la fuerza para desalojarlos ni a los perros ni a nosotros y que quede claro que los perros están bajo nuestra custodia y no la de nadie más, no hay ninguna orden para que alguien se haga cargo de ellos”, dijo León Téllez.

El Sector Salud Federal en su reporte anual informó que, respecto al tema de esterilización canina y felina, se han realizado entre 670 y 695 mil operaciones al año y que de los de perros y gatos que no tienen dueño, más de 10 millones no están esterilizados, esto propicia que cada vez exista más perros y gatos en situación de calle.





El refugio con más de 40 años ya interpuso la apelación legal correspondiente. Según El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México en 2021 comunicó que atendió cerca de mil 200 casos por maltrato a animales de compañía, agresiones físicas y ejemplares amarrados, cifras que representan el 29% del total. Por otro lado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 7 de cada 10 perros sufren de maltrato en el país esto posiciona a México en el tercer lugar en maltrato animal.

