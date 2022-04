Lorenzo Córdova estalló a contra AMLO a unos días de la Revocación: “Nos quieren intimidar”

Lorenzo Córdova nuevamente arremetió contra la administración de AMLO y contra la SHCP (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

A tan solo unos días del proceso de Revocación de Mandato al que se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se lanzó en contra del Gobierno Federal encabezado por el tabasqueño y también en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante su intervención en la conferencia de prensa, en la que también participaron los demás consejeros de la autoridad electoral, Córdova nuevamente señaló que la disminución de recursos públicos, de cara al ejercicio democrático, constituye una decisión intencionada para no permitirle al INE cumplir con sus funciones a cabalidad.

“Si no hay más casillas es responsabilidad de la Cámara de Diputados y del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda, no de esta institución. Hasta denuncias penales nos hemos llevado algunos consejeros y consejeras, además de la descalificación pública, por tratar de hacer todo lo que estaba en nuestras manos, jurídicamente y administrativamente, para instalar más casillas”, expresó.

En conferencia de prensa, Lorenzo Córdova sostuvo que el INE no se dejará intimidar pese a amenazas (Foto: Twitter/INEMexico)

Asimismo y, tras los distintos encontronazos que ha sostenido con López Obrador, integrantes de su gabinete y militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lorenzo Córdova indicó lo siguiente: “Nos quieren intimidar, pero no nos han intimidado, ni nos van a intimidar (...) esta institución no se intimida ante nadie porque tenemos el respaldo de la Constitución y de la Ley”, expresó.

Otro aspecto que criticó el consejero presidente fueron las denuncias presentadas en contra del INE, pues comparó el número de quejas recibidas durante los nueve meses del proceso electoral del 2021 contra las recibidas hasta el momento. Al respecto, indicó que han registrado 172 quejas en tan solo cinco meses, con un promedio de 34 por mes, a diferencia de las 29 que hubo hace un año.

Además, Córdova calificó como “preocupante” que funcionarios de gobierno desestimen a la autoridad electoral encargada de coordinar y desarrollar los procesos democráticos en México. Finalmente, expresó que el INE realizará el conteo de los votos de la jornada en la que se decidirá si el presidente seguirá en el cargo.

Al respecto, se espera que se informe sobre los resultados de los cómputos distritales durante la noche del 10 de abril para, posteriormente, informar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la cual también se le presentarán las irregularidades del proceso.

Las elecciones para la Revocación de Mandato se llevarán a cabo el próximo 10 de abril (FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM)

“Ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente, están violando la ley; no traiga como consecuencia, eventualmente, que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso. Ojalá ello no ocurra, porque significaría la peor sanción para un proceso democrático”, expresó Lorenzo Córdova Vianello.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama indicó que, durante el proceso de Revocación de Mandato, las reglas constitucionales de no intervención gubernamental “se han violado de manera sistemática”.

“El gobierno pretende que la Carta Magna sea papel mojado (...) La única garantía de elecciones genuinas está en el civismo ciudadano, en el profesionalismo de la estructura del INE y en una opinión pública libre e informada”, aseguró el consejero electoral.

Así, el consejero invitó a la ciudadanía a votar el próximo domingo 10 de abril “si así lo decide, sin presiones, sin coacciones y les exijo a las entidades gubernamentales, no presionar a la ciudadanía de aquí al domingo, no coaccionar y por supuesto a no acarrear”, expresó.

