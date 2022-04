Fiscalía de SLP desmintió audio sobre supuesta “cacería mujeres”

La Fiscalía aclaró el tema de los audios que comenzaron a circular por WhatsApp (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Ante las constantes denuncias por parte de ciudadanos de San Luis Potosí por un presunto audio que alerta sobre la “cacería de mujeres” en la entidad, la Fiscalía General del Estado desmintió las versiones y otorgó algunas recomendaciones a los habitantes.

Por medio de un comunicado, la dependencia estatal de justicia señaló que este material fue compartido por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp junto con otro que indica un posible “toque de queda” en la entidad.

En uno de los audios, una presunta “trabajadora de la procuraduría”, sin decir a cual demarcación pertenece. Continúa diciendo que tiene información sobre diversos “comandos armados” que tienen la misión de llevarse a hombres y mujeres porque, señala la grabación, están pagando dinero por todos ellos.

La autoridad potosina recordó que este material ya había estado en circulación durante el año 2020. En aquel entonces también lo desmintieron, al señalar que no había sustento ni veracidad en las declaraciones de la mujer.

La dependencia alertó que este mismo material ya había sido compartido en el año 2020

“La FGESLP hace un atento llamado a la ciudadanía a no caer en este tipo de publicaciones que solo buscan generar incertidumbre e intranquilidad, por lo que se solicita no compartir para no contribuir a circular noticias que son totalmente falsas”, se lee en el comunicado oficial.

Dicho audio comenzó a viralizarse justo cuando San Luis Potosí vive una de sus peores crisis de violencia contra la mujer. Tan sólo en el mes de marzo, la FGESLP emitió más de dos docenas de fichas de búsqueda.

De acuerdo con cifras recolectadas del perfil de Twitter de la dependencia estatal, entre el 1 y 31 de marzo se difundieron 64 fichas para la búsqueda de personas que no han podido ser localizadas. Del total, 28 son mujeres que incluso han sido reportadas como menores de 18 años. La situación se volvió más alarmante a mitad del mes, cuando los casos tuvieron un aumento considerable.

Por su parte, el reporte de incidencia delictiva del fuero común realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS), actualizado hasta el mes de febrero de 2022, sólo se reportaron dos secuestros, para dar un total de tres en lo que va del año.

La víctima fue sustraída en el fraccionamiento Los Álamos y ya fue identificada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí

Aunque, en ese rubro, existe una categoría llamada “Otros delitos que atentan contra la libertad personal”, de los cuales fueron registrados 39 en enero y otros 52 en febrero, para dar un total de 91 en el primer bimestre del año.

Dos han sido los casos que más han llamado la atención en las últimas semanas. El primero fue el de Brenda González Ibarra. Se dio a conocer un video de una cámara de seguridad ubicada al interior de un domicilio, misma que captó el momento en el cual se observa como un sujeto vestido de color negro amagó a la víctima con un arma de fuego y la “levantó” en un automóvil.

Mientras que la desaparición de Nayeli Alfaro Silva, de 25 años, también causó revuelo cuando su cuerpo fue hallado “en las inmediaciones de la comunidad de Santa Rita, en un predio rústico donde se procesó”, informaron las autoridades.

Al ser cuestionado sobre este caso, Miguel Gallegos, vocero del Sistema de Seguridad Estatal de San Luis Potosí, fue cuestionado acerca de las inconsistencias en torno al caso y negó que la situación deba generar alarma entre la población, a pesar del considerable aumento en la cifra de personas desaparecidas y no localizadas, así como el modus operandi de los perpetradores que han llegado a ser captados por cámaras de seguridad.

