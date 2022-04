“AMLO es un envidioso, rencoroso y pésimo presidente”: así defendió Vicente Fox a Carlos Loret de Mola

Vicente Fox estalló contra AMLO por mostrar información de Loret de Mola (Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió en su conferencia de prensa matutina una factura de la compra de un departamento que presuntamente hizo el periodista Carlos Loret de Mola, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, entre ellos, del exmandatario mexicano, Vicente Fox Quesada.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Fox Quesada calificó como una “vergüenza” que el actual mandatario federal ataque y muestre información de un ciudadano mexicano; en el mensaje, el presidente de 2000 a 2006 describió a AMLO como un “envidioso, rencoroso y pésimo presidente”.

“Qué vergüenza López, que ataques de esta manera a un ciudadano mexicano. Eres un envidioso, un rencoroso y un pésimo presidente”

Y es que la mañana de este martes 7 de abril, el presidente López Obrador mostró la factura de una presunta compra de un departamento por 24 millones de pesos que realizó el periodista en 2019, donde el notario encargado fue Ignacio Morales Lechuga, ex titular de la Procuraduría General de la República. En su mañanera, el jefe del Ejecutivo también difundió el plano de un predio de 3.4 hectáreas ubicado en Valle de Bravo, a nombre de Loret de Mola.

AMLO mostró la factura de una presunta compra de un departamento por 24 millones de pesos que realizó el periodista (Andrés Manuel López Obrador / Youtube )

“Lo mejor es que aclare cuánto tiene porque tengo una factura de un departamento que compró en el 2019, cuyo notario fue un político salinista, Morales Lechuga. ¿Saben cuánto pagó en el 19 hace dos años, tres? 24 millones de pesos”, manifestó.

Y agregó: “¿Cuánto vale un departamento de Infonavit? 500 mil pesos, porque pues aquí estamos hablando de 48 (departamentos de Infonavit). O sea, se aventó una unidad habitacional completa, 24 millones y eso si tengo las pruebas para que no diga que no, esa sí me llegó”.

Minutos después de sus declaraciones, el comunicador lamentó a través de su cuenta de Twitter que el presidente López Obrador continúe persiguiendo periodistas; en el mensaje, declaró que la venganza contra él por informar sobre actos de corrupción por parte de su familia ha escalado en estos días y “parece no tener límites”.

“Es la persecución de un presidente contra un periodista. La venganza de López Obrador contra mí escala cada día y no parece tener límites. Y todo, porque hemos documentado la corrupción en su gobierno y en su familia”

El comunicador lamentó a través de su cuenta de Twitter que el presidente López Obrador continúe persiguiendo periodistas (Fotos: Presidencia y Cuartoscuro.)

Al igual que Vicente Fox, personajes de la política y cibernautas se lanzaron en contra del mandatario federal por mostrar datos personales durante su conferencia matutina.

Tal fue el caso de Ignacio Morales Lechuga, quien en su red social calificó como un honor que clientes como el Carlos Loret le tengan confianza. En el tuit, indicó que no puede dar más detalles sobre la operación que realizó con el periodista, a diferencia del presidente, ya que él sí respeta el principio del secreto profesional, el artículo 6 constitucional y la Ley Reglamentaria de protección de datos personales.

En otra publicación, manifestó el honor de haber servido al gobierno de la República como Procurador General y de acceder mediante examen público de oposición a la Notaría 116 de la Ciudad de México desde el 29 de julio de 1974.

“Es conveniente recordarle al presidente López Obrador que la Ley del Notariado para la CDMX exige atender con imparcialidad, probidad y libertad en el marco del Estado Constitucional de derecho y la legalidad, misma que el presidente día a día desconoce, viola y vulnera”

SEGUIR LEYENDO: