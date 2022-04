Adán Augusto usó el Metro de la CDMX tras polémica del avión de la GN: “Respeten mi derecho a no responder”

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue captado en las instalaciones del metro de la CDMX y nuevamente fue cuestionado por la aeronave que supuestamente utilizó para promover la Revocación de Mandato

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, fue captado en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) de la Ciudad de México (CDMX) luego de la polémica que protagonizó el pasado fin de semana, cuando fue acusado de viajar hacia el estado de Coahuila en una aeronave de la Guardia Nacional (GN) para promocionar el ejercicio de la Revocación de Mandato.

De acuerdo con algunos usuarios de redes sociales, el funcionario de 58 años ingresó al medio de transporte en la estación Zócalo para llegar a Allende y dirigirse a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Durante el breve recorrido, integrantes de la prensa lo abordaron para hablar sobre el uso del avión oficial; sin embargo, Adán Augusto evitó hablar sobre el tema una vez más.

“No voy a dar ninguna declaración. Yo respeto mucho su derecho a preguntar, pero respeten ustedes mi derecho a no responder o a no dar declaraciones”, expresó el también exgobernador de Tabasco. Al ser cuestionado sobre si violó la ley, Adán Augusto reiteró que no daría ninguna declaración.

Adán Augusto López, secretario de gobernación, utilizó las instalaciones del Metro tras polémica con el avión de la GN (Foto: Captura de pantalla Twitter/ @PedroDFajardo1)

Sin embargo, el secretario aprovechó la ocasión e invitó a los periodistas a utilizar los mecanismos de transparencia correspondientes para obtener una respuesta sobre la polémica que lo ha puesto en el ojo del huracán durante la última semana. “Si quieren preguntar sobre alguna actividad pública, pues bueno, ahí están los organismos de transparencia, yo estoy obligado, en ese caso, a transparentar todas mis acciones”.

Y es que el pasado fin de semana, López Hernández fue acusado de utilizar un avión oficial de la GN para promover la Revocación de Mandato en el estado de Coahuila, ejercicio impulsado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

Ante esto, el funcionario ha sido criticado por diversos analistas políticos y personajes de la oposición, entre ellos los líderes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes denunciaron a la autoridad electoral investigar y sancionar al Secretario de gobernación.

En este contexto, durante la tarde de este miércoles 6 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso medidas cautelares al secretario, así como a otros integrantes del gabinete de AMLO y militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por haber violado la veda electoral declarada por el organismo presidido por Lorenzo Córdova Vianello el pasado 4 de febrero.

Adán Augusto López promocionó la Revocación de Mandato Video: Twitter/@V_TrujilloM

Según lo establecido por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, los otros funcionarios y gobernadores a los que se les interpusieron medidas cautelares fueron los siguientes: Rocío Nahle (secretaria de Energía); Alejandra Frasuto (secretaria de Cultura); Tatiana Clouthier (secretaria de Economía); Ricardo Mejía (subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana) y Luis Rodríguez Bucio (titular de la GN).

Por su parte, los mandatarios estatales a los que también se les dictaron medidas cautelares y una tutela preventiva, fueron Cuitláhuac García, gobernador del estado de Veracruz, y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Además, se sancionará al titular de la Secretaría de Seguridad de Veracruz, Hugo Gutiérrez, y al senador Armando Guadiana.

La determinación administrativa del INE también contemplará sanciones para el líder de Morena, Mario Delgado Carrillo; esto debido a que la ley también prohíbe a los partidos políticos promover la Revocación de Mandato.

SEGUIR LEYENDO: