Vicente Fox estalló contra AMLO tras reclamo al INE para sancionar a detractores de la Revocación de Mandato

AMLO y Vicente Fox (Foto: Cuartoscuro)

Vicente Fox tundió al presidente,, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego que éste reprochara al Instituto Nacional Electoral (INE) por no sancionar a detractores que llaman a no participar en la Revocación de Mandato.

Durante su mañanera de este 04 de abril, el mandatario también acusó que el órgano electoral únicamente ha sancionado a allegados a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) quienes han promovido el ejercicio democrático del próximo 10 de abril.

De esa manera, Fox Quesada respondió al reclamo recordando al tabasqueño que la veda electoral - implementada desde finales de febrero - aplica únicamente para Gobiernos y partidos políticos, no así para la ciudadanía.

“AMLO cuestiona que INE no sancione llamados a no votar en consulta de revocación. Los obligados y prohibidos son Gobiernos y partidos políticos. NO los ciudadanos. Nuevamente muestras TÚ ignorancia de las leyes”.

(Foto: captura de pantalla)

Y es que, a menos de una semana para la celebración de la consulta popular, los llamados a acudir o ausentarse a ésta se han intensificado. No obstante, algunos de éstos han rayado en la violación a la veda que, entre otros factores, restringe la propaganda gubernamental.

Tal fue el caso de Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, quien el pasado fin de semana promocionó la Revocación en Coahuila y Sonora sin temor a las sanciones que el órgano electoral podría emitir en su contra. Esto, aseguró, porque contaba con la autorización del presidente para impulsar del plebiscito.

Al ser cuestionado por ello, Andrés Manuel sostuvo que los recorridos del también tabasqueño se realizaron exclusivamente para cumplir con sus responsabilidades como Secretario, a pesar que diversos videoclips en redes sociales demostraron lo contrario.

“Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mítines (...) No es pre candidato a la presidencia (....) No se confundan, no está haciendo campaña”, sostuvo.

Andrés Manuel López Obrador / YouTube

Es así que López Obrador arremetió al Instituto por “carecer de imparcialidad” pues, dijo, no ha sancionado con el mismo fervor a personalidades que han llamado abiertamente a no participar en la Revocación; tal fue el caso de Miguel Ángel Riquelme, Gobernador de Coahuila.

El pasado 29 de marzo, el mandatario del Revolucionario Institucional (PRI) se convirtió en el primer gobernador de la oposición en rechazar la participación ciudadana luego de exhortar a las y los militantes de su misma bancada a no participar en “la farsa que se propone montar el próximo 10 de abril”.

Ante el nulo pronunciamiento del órgano dirigido por Lorenzo Córdova, López Obrador sentenció lo dicho por el gobernador como un acto “antidemocrático” y “violatorio de la norma de la Constitución y de su espíritu”.

En tanto, otra demostración criticada por el Jefe del Ejecutivo - más no con la misma intensidad que la de Riquelme - fue la manifestación de grupos opositores realizada el pasado domingo, 03 de abril.

Al grito de “terminas y te vas”, “urnas vacías” y “yo defiendo al INE”, diversos contingentes alrededor se dieron cita a las 11:00 horas en diferentes regiones del país para manifestarse en contra de la consulta. Al mismo tiempo, defendieron al Instituto electoral argumentando que las acciones de López Obrador suponen un riesgo para dicha institución.

SEGUIR LEYENDO: