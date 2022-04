Gabriel Quadri pidió votar por la coalición PAN-PRI-PRD en 2024 con “las narices tapadas”

El diputado panista pidió frenar los agravios en contra de los partidos de oposición y brindarles confianza FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Gabriel Quadri, diputado mexicano del PAN, fue uno de los invitados de honor a la Marcha anti Andrés Manuel López Obrador del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, donde finalmente dio un discurso sobre la importancia de la oposición en la caída de Morena en las elecciones presidenciales de 2024, y las propuestas que tiene preparada la oposición para volver al poder.

En este contexto, llamó a cuatro principales ejes que no se deben olvidar rumbo a la derrota de la Cuarta Transformación en las urnas. La primera, es la de mantener la alianza entre los partidos políticos y la sociedad civil.

Aseguró el diputado panista que la desconfianza en los partidos políticos está justificada, pero pidió a todos los presentes y a quienes pudiera llegar el mensajes, que no es un buen momento para arremeter en su contra, y de ser necesario, se vote “con las narices tapadas”.

“Con toda razón tenemos agravios en contra de los partidos, tenemos desconfianza en su contra, pero por favor, ahora no es momento de ventilar estos agravios, tenemos que confiar en ellos. Quizás hasta taparnos las narices tenemos que votar por los partidos de oposición”, declaró el legislador.

El diputado panista pidió a la gente "taparse las narices" para poder votar por los partidos de oposición FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM

Y aclaró, además, que la vida de la nación depende de esta clase de vínculos entre la sociedad y los partidos, aunque únicamente con el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y aunque no pertenece a su alianza, hasta llamó a Movimiento Ciudadano a unirse.

En este sentido, también recomendó a los presentes que se apeguen al principio de la moratoria constitucional, y exijan a sus diputadas y diputados locales que no se vote más en el congreso y dejen de pasar las Reformas Constitucionales de Morena durante los próximos tres años de gobierno que le restan a López Obrador.

“Esto será una señal fundamental para devolverle algo de tranquilidad, estabilidad y certeza a la nación, y para quitarle la bandera de liderazgo al presidente López. Es algo fundamental”

Por último, aseguró que para el futuro del país, es importante que en las casillas de 2024 gane la coalición Va Por México, encabezada por los partidos de oposición PAN, PRI, PRD, para que comience “la reconstrucción de México”, misma que, escribió en sus redes sociales horas más tarde, contempla terminar el Nuevo Aeropuerto Internacional que inició Enrique Peña Nieto en Texcoco.

Gabriel Quadri pidió votar por la coalición PAN-PRI-PRD en 2024 FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La marcha Anti AMLO de la Oposición

Esta marcha estuvo principalmente identificada por los gritos multitudinarios de “terminas y te vas”, “urnas vacías” y “yo defiendo al INE”, a cargo de diversos contingentes opositores.

Esta marcha sucedió alrededor del país, donde los participantes se dieron cita a las 11 de la mañana en diferentes regiones para dar a conocer su inconformidad en contra de la revocación contra el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 10 de abril de 2022.

En la Ciudad de México, la manifestación fue convocada a partir del Ángel de la Independencia en donde a aproximadamente las 11:30 de la mañana, donde la gente, vestida de blanco, emprendió su camino con dirección al Monumento de la Revolución.

Además de hacer un llamado a no participar en la consulta, los grupos opositores a la llamada Cuarta Transformación también demandaron salud, seguridad, empleo, educación y respeto a la constitución. Asimismo dicha protesta tiene como finalidad defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre los personajes que difundieron y convocaron a la manifestación deslumbran los nombres de el ex presidente Felipe Calderón, el político mexicano Jorge Triana, así como el empresario Claudio X. González Laporte quien retomó la opinión del periodista Néstor Ojeda y publicó en su cuenta oficial de Twitter: “No votar el 10 de abril es una manifestación clara de que los ciudadanos no se van a dejar manipular por el gobierno de Morena y López Obrador. Esta Consulta es de mentiritas”.

