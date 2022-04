“¿Tanto les incomoda la libertad de expresión?”: Morena contra el INE por “censurar” documental sobre AMLO

Morena arremetió contra el Instituto INE por “censurar” un documental (Fotos: Cuartoscuro)

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por “censurar” un documental que aún no ha sido transmitido.

Y es que a través de su cuenta de Twitter, la producción documental independiente Canal Seis de Julio informó que el órgano electoral le notificó sobre una denuncia realizada por el Partido Acción Nacional (PAN), con la que se pretende impedir la proyección del documental titulado “Andrés Manuel, para principiantes y desencantados”, por considerarla supuesta propaganda a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Revocación de Mandato.

En un breve comunicado, la productora calificó de incomprensible que el Instituto Electoral tome en cuenta la denuncia, ya que la única prueba que presentó el blanquiazul, señaló Canal Seis de Julio, fue el tráiler del documental que aún no se estrena.

“Su proyección al público está contemplada para el próximo sábado 2 de abril en punto de las 19:00 horas, a través de la plataforma Neerme”, explicó.

Canal Seis de Julio informó que el órgano electoral le notificó sobre una denuncia realizada por el Partido Acción Nacional (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

Finalmente, consideró que la acción del órgano electoral y del PAN es un “verdadero atentado a nuestra libertad de expresión. Queremos dejar en claro a nuestro público que seguiremos adelante con el trabajo crítico y analítico que nos ha caracterizado en estos 33 años de trayectoria”.

La publicación llamó la atención del partido guinda, quien acusó al Instituto Electoral de “censurar” un documental desconociendo su contenido por considerarlo “propaganda”.

En el mensaje, Morena cuestionó al consejero presidente Lorenzo Córdova y al funcionario Ciro Murayama si tanto le incomoda la libertad de expresión, por lo que urgió la aprobación de la reforma electoral que impulsa el mandatario federal.

El partido guinda acusó al Instituto Electoral de “censurar” un documental desconociendo su contenido (Fotos: Cuartoscuro)

“El INE censuró un documental antes de ser transmitido y desconociendo por completo su contenido por considerarlo “propaganda” a favor de Andrés Manuel López Obrador. ¿Tanto les incomoda la libertad de expresión Lorenzo Córdova y Ciro Murayama? Por algo será. Urge Reforma Electoral”

Cabe recordar que el pasado primero de abril, el consejero Ciro Murayama se enfrentó en redes sociales contra la cuenta oficial del partido Morena por la entrevista que tuvo en el programa de Brozo.

El enfrentamiento inició porque el funcionario electoral compartió una foto con Víctor Trujillo, en su personaje del payaso Brozo, con la que invitó a los cibernautas a escuchar la entrevista.

En el mensaje, el consejero bromeó en que su participación podría resultar incómoda para quienes buscan la “sumisión y la obediencia”.

La publicación llamó la atención del partido guinda (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

““No le digan a nadie. Pero tuve una entrevista con alguien que resulta muy incómodo a quienes busca sumisión y obediencia”

Pocos minutos pasaron para que Movimiento Regeneración Nacional retuiteara la publicación, y escribió que la sumisión y obediencia es algo que caracteriza al órgano electoral.

En el tuit, recordó que el deber de un consejero electoral es garantizar la imparcialidad en la democracia, y de no hacerlo, pidió al funcionario renunciar a su cargo y afiliarse a un partido político.

Morena respondió que a diferencia del INE, a la actual administración no le “cala” la libertad de expresión (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

“Sumisión y obediencia son lo que tienen ustedes al dinero y a los poderes fácticos. Su deber, consejero Murayama, es garantizar imparcialidad en la democracia. Si no puede renuncie y ya afíliese a un partido político, al PRI, al PAN, PRD o MC, el que más le guste”, sentenció.

En menos de cinco minutos Morena ya tenía una respuesta del consejero, quien dirigió el mensaje al conductor Brozo y en burla señaló que “a alguien del poder ya le caló” que platicara. “Y eso que ni nos ha oído”, añadió.

A lo que el partido guinda comentó: “No se equivoque, consejero, no nos ‘cala’, a diferencia de ustedes, la libertad de expresión. Al contrario, le sugerimos que manifieste sus posturas políticas desde un partido, transparentemente, y no desde un espacio donde su trabajo es garantizar imparcialidad. Saludos”.

