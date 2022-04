PLAi: la herramienta que te capacita y conecta si buscas emprender en Jalisco

Emprender en la actualidad se ha vuelto un reto.

En la actualidad, muchas personas quieren emprender, sin embargo, en ocasiones no saben cómo iniciar, con quién aliarse, o con quién capacitarse para aprender todo lo que se necesita saber para iniciar el emprendimiento de una empresa. Pos esto, en el estado de Jalisco se inició con un proyecto llamado PLAi, que busca capacitar, conectar y mostrar a los demás los proyectos innovadores que hay en su zona.

La Plataforma Abierta de Innovación (PLAI), es un proyecto estratégico del Gobierno del Estado de Jalisco que, desde hace tres años, se planteó en el Plan Estatal de Gobernancia y Desarrollo como proyecto estratégico, que estará todo lo que resta de la actual administración, aunque se buscará que continúe posteriormente.

En entrevista con Infobae México, Nora Martín Galindo, Directora General de Innovación y Desarrollo Empresarial y Social, explica que el proyecto tendrá un seguimiento y el presupuesto que necesite para continuar. “PLAi, como tal, es un organismo público descentralizado, tiene una estructura propia, e incluso la directora de PLAi es la maestra Nadia Mireles, yo soy la Directora General de Innovación y Desarrollo Empresarial y Social, y trabajo de manera coordinada siempre con ellos, para lograr que se potencialice el proyecto”.

Explica que, lo que se busca con PLAi, es que sea un lugar en el que se puedan tener cursos en todas las especialidades. “Para esto tenemos tres componentes, PLAi se divide en Aprender, Conectar e Innovar. En la parte de Aprender, lo que hacemos es, primero, hacer alianza con, incluso, otras plataformas, como edx, como Coursera, Udemi, que ya tienen muchos cursos a disposición, de mucho valor, y lo que hacemos son estas alianzas para que el público en general pueda acceder a ellos, pero también tenemos un curso que se llama Digitaliza tu PyME, que es muy exitoso, y que lo que busca es, precisamente, que las micro, pequeñas y medianas empresas se digitalicen desde el nivel en el cual se encuentran, hay márketing, hay diferentes, hacemos programas para, incluso empresas, que solicitaron en particular algún programa para poder capacitar o encontrar el talento que necesitan”, explica Nota Martín.

PLAi busca tener cursos de todas las especialidades para capacitar a cualquier persona.

Este parte es uno de las tres componentes, el de Aprender. Otro de ellos, es el de Conectar. Éste surge, porque identificaron que había mucha información de valor y mucha gente haciendo temas muy interesantes, tanto en los sectores estratégicos del estado, como en la parte de incubación, de aceleración, cada quien desde su ámbito, pero no estaba esta información en un mismo lugar, o sea, estaba dispersa.

“A veces si buscabas oficinas de Transferencia de Tecnología, o aceleradoras, tenías que ir a buscar a cada sitio para encontrar qué hay al respecto, y creímos que era de mucho valor desarrollar un portal, en el cuál se mapeaba el ecosistema de emprendimiento y de innovación del estado, entonces, cuando hablamos de conectar, esto es lo que hicimos, el desarrollo de software necesario para que tuviéramos estos componentes, y al final pudiéramos presentarle al usuario, así mismo dentro de Conectar, tres grandes rubros, el de oportunidades, en el cual encuentras todo que está vivo, lo que existe en el momento, por ejemplo, las convocatorias que están abiertas”, resalta Martín Galindo.

Menciona que en este apartado no solo aparecen opciones gubernamentales, sino de universidades, centros de investigación, empresas que se dedican a consultoría de temas de innovación. “De todos los que están haciendo algo de innovación o de emprendimiento, que hay en este momento abierto, que se le puede ofertar a un público en específico, entonces, en el apartado de Oportunidades encuentras esto, casos de éxito, retos de innovación, convocatorias abiertas, fondos para determinados proyectos, etcétera, entonces, ahí lo puedes encontrar, ahí puedes participar, lo que hacemos es, como que lo puedas visualizar en un solo lugar y tú decidas en qué participar”.

Otro de los componentes de este apartado, Conectar, es la parte del Talento, pues ahí, lo que se buscó hacer, es un Matchmaker, pues hay mucha oferta de servicios especializados que muchas veces las personas no saben en donde encontrarlos. “Cuando nosotros estamos en un emprendimiento, y a veces necesitamos a una proveeduría en específico, o necesitamos a un aliado, o un socio, que, digamos, nos va a venir a abonar porque eso no es lo que tenemos nosotros, pues a veces también es quién sea confiable, como me podré conectar con él, entonces, en Talento lo que hacemos, y lo que invitamos siempre a todos los profesionistas y emprendedores, es que subas tu perfil, te presentes, y pongas, con esta visibilidad, tu especialidad o tu proyecto, para que otros también lo puedan ver, y en el momento en que estamos buscando podamos vincularnos”.

La plataforma impacta al año a unas 25 mil personas.

Con esto, buscan que exista un flujo para que las empresas, las instituciones educativas o incluso, el mismo gobierno, encuentre lo que busca y existan las vinculaciones.

El último factor es el de la Infraestructura, o Ecosistema, en la que se busca informar qué es lo que hay disponible. “Cuántas aceleradoras, incubadoras, fondos, dónde están, qué especialidad tienen, a qué usuarios llega, todo lo que de alguna manera también a veces buscamos en una región en específico (...), creemos que es un portal de mucho valor porque conjuntamos todo lo que está pasando y lo mantenemos actualizado en los temas de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología”. Estos factores comprenden la parte Conectar.

Martín Galindo explica que el proyecto se encuentra en una etapa en la que, además, próximamente van a tener una radiografía de las startups, con información sobre qué hacen, quién es su CEO, quién conforma el equipo, si ha levantado capital y cuánto, etc.

El tercer y último componente es PLAi Innovar. “Ahí lo que desarrollamos fue el primer programa de aceleración e incubación virtual en el estado, o sea, desarrollamos contenido de mucho valor para cada una de las etapas, los pusimos en la plataforma, haces un diagnóstico, identificamos donde está tu emprendimiento en ese momento, te generamos una ruta de aprendizaje y, bueno, pues vas avanzando de manera virtual pero con un acompañamiento, el valor agregado que le damos es que, esto tampoco es el hilo negro, hay mucho qué aprender, hay muchos cursos que puedes tomar en línea, pero muchas veces los tomas y te quedas con dudas, o los tomas y no tienes con quién rebotar las ideas, o de repente, quién te mentoríe, la diferencia en PLAi Innovar es que pues además de que lo estás tomando de manera virtual, siempre vas a poder contar con una asesoría, con una resolución de dudas, y por supuesto, también con una mentoría o consultoría especializada para que uno a uno te ayude a ir creciendo en tus modelos de negocio”.

La plataforma digital ayuda a los emprendedores.

Martín Galindo menciona que cada vez tienen más usuarios y contenido, y lo que se busca es que esté a disposición del público en general.

La idea de crear esta plataforma nació luego de identificar las necesidades que había en el estado de Jalisco, pues si bien es una entidad que empuja mucho por la innovación y el emprendimiento, y sobre todo de base científico-tecnológica, siempre hay grandes áreas de oportunidad, pues había falta de vinculación, había actores muy importantes en el ecosistema, pero existía que muchos no los identificaban. “Hay un déficit de talento en temáticas especializadas que de repente se están requiriendo por el propio dinamismo, entonces también tenemos que abonar como, no siendo tan rígidos como muchas veces lo tiene que ser una universidad, porque sus planes de estudio no se pueden mover de la noche a la mañana, sí podemos hacerlo a través de la plataforma y cómo sí podemos ir dando estos contenidos que de repente se están necesitando mucho en ciertos sectores, y entonces ayudamos a mejorar la competitividad en todos los sentidos”.

Fue identificando estas áreas de oportunidad que, en 2019 se desarrolló el proyecto. Además, el proyecto impacta en unas 25 mil personas al año en los diferentes temas.

