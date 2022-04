Citlalli Hernández defendió la Reforma Eléctrica por crítica de MC: “Piensan que el pueblo es tonto”

Citlalli Hernández reaccionó a la canción de "Bad Carboni" (Fotos: Twitter/@CitlaHM@MovCiudadanoMX)

La secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández Mora, se lanzó contra Movimiento Ciudadano (MC) por haber lanzado una canción en donde tachararon de “tóxica” la Reforma Eléctrica, misma que ha sido impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta oficial de Twitter, Hernández Mora salió en defensa de la reforma de López Obrador pidiéndole al partido naranja que argumente lo que señaló en su canción.

“Miren nada más la #DerechaNaranja. Piensan que el pueblo es tonto y generan contenidos francamente sin sentido y falso. Invito a que @MovCiudadanoMX ARGUMENTE por qué sí o no la #ReformaEléctrica. Es FALSO que sea contaminante, al contrario. Yo puedo sustentarlo, ¿ustedes?”, escribió Citlalli Hernández en redes sociales.

La morenista salió en defensa de la reforma de AMLO (Foto: Twitter)

Las declaraciones de Hernández Mora se dieron luego de que reaccionara a una publicación de MC en dicha plataforma. El partido naranja creó un personaje ficticio al que llamaron Bad Carboni, en alusión al exitoso reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny, para darle voz al tema que critica la Reforma Eléctrica.

La canción que creó el partido naranja dice: “Una reforma más que va a contaminar. Lo que te va a a pasar no se va a remediar. Llego con mi Reforma Eléctrica y tóxica, pero no te espantes, sólo voy a aumentar los gases de efecto invernadero con aumento del 65%. Es la Reforma Eléctrica la más toxica”.

Por su parte, el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, indicó que la Reforma Eléctrica “representa el pasado más contaminante de nuestro país”.

“En @MovCiudadanoMX queremos que las próximas generaciones tengan el derecho a respirar aire limpio y a vivir en un mejor futuro”, redactó Delgado en su perfil de Twitter.

El partido naranja creó a "Bad Carboni" para tachar de "toxica" la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter)

Durante su conferencia matutina del 1 de abril, López Obrador aseguró que en la reunión que sostuvo el jueves pasado con el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry; el embajador estadounidense en México, Ken Salazar y empresarios de la Unión Americana del sector energético; México aclaró que la Reforma Eléctrica no se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria.

“Se les explicó el porqué de esta iniciativa y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias. No es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque ya no vamos a crear ninguna planta que produzca energía con carbón”, declaró el Jefe del Ejecutivo.

Pese al optimismo del tabasqueño, la Embajada de EEUU emitió un comunicado en donde detalló que durante la reunión hubo comunicación sobre los cuestionamientos que legisladores y empresarios estadounidenses tienen frente a la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica, pues pondría en riesgo miles de millones de dólares de inversión.

AMLO platica con John Kerry y Ken Salazar en su despacho de Palaco Nacional (Foto: Reuters)

“El secretario Kerry y el embajador Salazar reiteraron las importantes preocupaciones que los Estados Unidos han planteado sobre los cambios en la política energética de México, tanto la enmienda constitucional propuesta como los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, incluida la posible violación de las obligaciones fundamentales del T-MEC, lo que pone en riesgo miles de millones de dólares de inversión potencial en México y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con el texto, para EEUU la reforma podría implicar un “aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero”, por lo que Kerry recalcó que se debe acelerar la lucha contra el cambio climático.

SEGUIR LEYENDO: