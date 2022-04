“Abusadores”: estudiantes de CCH Naucalpan denunciaron que fueron grabadas en un baño

En forma de protesta, estudiantes acudieron con carteles a la tienda donde grabaron vídeos sin consentimiento de las jóvenes (Foto: Facebook/ Soy Naucalpan)

Por medio del grupo de Facebook de la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Naucalpan) compartieron videos en vivo en la tienda en la que protestaron debido a que el dueño, presuntamente, grabó a jóvenes en el baño.

Es por ello que algunos estudiantes del plantel Naucalpan acudieron a la Miscelánea Ale que se encuentra cerca de Calzada de los Remedios e hicieron una intervención con carteles en los que señalaban a los trabajadores de la tienda como encubridores, abusadores sexuales y pedófilos.

La situación se dio a conocer el pasado 29 de marzo de 2022 luego de que una estudiante compartió en sus redes sociales que al querer ingresar al baño del CCH Naucalpan no le permitieron pasar y fueron a la tienda miscelánea Ale donde brindan ese servicio por 5 pesos y narró que “ella entró ya con desconfianza y casi inmediatamente notó que se encontraba un celular arriba de la tapa del depósito de agua de forma horizontal apuntando hacia enfrente con la cámara trasera, tomó el celular y vio que llevaba 10 segundos grabando, al meterse a la galería vio que estaba llena de videos, incluido el mío, donde se mostraban por completo los gen*tales de personas menores de edad y mayores de edad”.

(Foto: Facebook/ Eli Torres)

Después de la denuncia, más estudiantes expresaron situaciones que les ocurrieron dentro de la tienda: “recuerdo que una vez si fui, normalmente si yo pasaba a un baño era al de la fonda, no se si aún está, pero cuando iba era a ese, al entrar me dio mucho miedo y desconfianza, nunca entendí por qué hasta ahorita, además de que una vez le lanzaron comentarios a una amiga y sobre todo porque el tipo de allí dijo que no estaba limpio, que me esperara a que le echara agua, otra cosa que no se si siga pasando ahora, pero decían algo como que no había luz. Fue por allí del 2016 creo. La verdad si ando bien asustada porque varias amigas y amigos que tuve entraron allí y quién sabe a dónde fueron a parar esos videos”.

Por su parte, la dueña del local fue entrevistada por medios de comunicación y los estudiantes compartieron los testimonios que dio la señora, quien señaló que el sujeto acusado de grabar a las jóvenes solamente llevaba tres días trabajando en la tienda y que de igual manera ella había sido víctima.

(Foto: Facebook/ Fer Saenz)

Luego de lo ocurrido integrantes de la dirección del CCH Naucalpan informaron que luego de los hechos de la captación de imágenes sin consentimiento reportaron la situación a la Secretaría de Seguridad Pública de Naucalpan y a la del Estado de México, compartieron que se levantó la denuncia 0278229/22/03 contra los responsables. También comunicaron que se les dará el acompañamiento legal a las personas afectadas así como a sus familiares.

Los y las estudiantes se organizaron para llevar a cabo una protesta pacífica el próximo lunes 4 de abril bajo la consigna “no tienes derecho a decidir sobre mi cuerpo”. La comunidad estudiantil sigue compartiendo testimonios referentes a la tienda, entre ellos, una estudiante del Tecnológico Cuicalli ubicado enfrente del CCH Naucalpan, enunció que pasó una experiencia similar: “pase a esa tienda, y pague mi entrada de $5 pesos al sanitario,pero antes de entrar el chico que está en ese tienda me dijo “que esperará por qué tenía algo ahí que pues no se podía pasar, entonces esperé y si efectivamente pase al sanitario. Chic@s, es tan preocupante está situación, ya que cómo mujer que pasó al baño pude a ver sido grabada sin mi consentimiento. ¡Que se haga justicia!”

