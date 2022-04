Senador Germán Martínez arremetió contra AMLO por declaraciones sobre series de narco: “Es inútil y no consuela”

AMLO aseguró que las series "pintan mundos color de rosa" (Foto: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El senador por el grupo plural Germán Martínez Cázares criticó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las que acusó que las series que exponen historias relacionas al narcotráfico en México de una plataforma de streaming donde “se pintan mundos color de rosa”.

En conferencia de prensa, Martínez Cázares acusó a la administración de López Obrador de “escurrir el bulto” a una plataforma de streaming, lo cual tachó de “inútil”, ya que, según sus declaraciones, “no consuela a las víctimas”.

“Echarle la culpa a los medios, al final del día es un medio, pues es escurrile el bulto de condolerse; un gobierno que no se conduele con las víctimas no sirve, una Fiscalía que no se conduele con las víctimas no sirve, así de simple. La primera condición para un Estado eficaz en el combate a la delincuencia es que le duela la muerte de las mexicanos y los mexicanos que están muriendo víctimas de la violencia”, declaró el senador.

Germán Martínez reaccionó a las declaraciones de AMLO sobre series de narcos (Foto: Captura de pantalla)

Durante su conferencia de prensa matutina del 31 de marzo, López Obrador aseguró que su administración ha realizado esfuerzos para que no aumente el consumo de drogas. Además, insistió que el consumo no sólo se limitan a temas de salud, puesto que también la producción y el tráfico generan violencia en la República, siendo los jóvenes uno de los sectores más afectados.

“Tratamos estos asuntos así, abiertamente, porque si no todo se maneja en series, en donde hasta pintan mundos color de rosa, bandas de delincuentes, narcotraficantes, con actores, hombres, mujeres guapas; residencias, carros último modelo, alhajas, ropas de marca, poder, cómo someten a autoridades y ese mundo de las series, pero no se conoce esto otro y duele mucho, la destrucción sobre todo a jóvenes y estamos hablando de miles de fallecimientos”, señaló López Obrador.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo señaló que 75% de los homicidios dolosos registrados en el país están vinculados con el crimen organizado, siendo esto otro de los principales problemas para que se eleve la discusión acerca de la legalización del uso lúdico de la marihuana.

AMLO se lanzó contra series que retratan el narco en México (Foto: Instagram/@Narcos)

No obstante, el Jefe del Ejecutivo negó que los comités especialistas exceptúen la consideración de dicha permisibilidad para uso médico, pues, señaló, se han detectado diversos encubrimientos de drogas sintéticas con solicitudes de laboratorios.

“Pero no sucede así. Se han decomsiado drogas sintéticas que van a laboratoios e, incluso, son rutas para supuestamente ir entreganado estas sustancias en distintas regiones del país. Y no hay laboratorios, son casas particulares”, externó.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de la Defensa (Sedena), la cocaína es la principal droga que “se mueve” en México, proveniente principalmente del centro y sur de América.

De 2018 al 2022 se han sido confiscados 73 mil 834 kilogramos de cocaína (Foto: EFE/Jacinto Canek/Archivo)

El titular de la dependencia, Luis Cresencio Sandoval, señaló que del 2018 al 2022 se han sido confiscados 73 mil 834 kilogramos con un valor de poco más de 19 mil 503 millones de pesos. En tanto, los años con mayore registros del decomisos fueron entre 2019 y 2020, con 19 mil 931 y 27 mil 712 kilogramos respectivamente.

Respecto al tráfico de los precursores y sustancias químicas para la creación de drogas sintéticas, como el fentanilo, las anfetaminas y metanfetaminas así como el LSD, se encontró que provienen principalmente del continente asiático, y son transportados vía marítima, arribando a los puertos mexicano de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Mazatlán, Sinaloa y Manzanillo, Colima.

