El momento en que presuntas normalistas saquearon un camión repartidor de pan en Morelos

Estudiantes la Normal de Amilcingo en Morelos saquean camión de carga Video: Twitter/@CODIGO_NEGROMX

En las últimas horas se ha difundido un video en redes sociales donde se observa cómo presuntas estudiantes de la Escuela Normal Rural de Amilcingo, en el estado de Morelos, saquean un camión repartidor de pan.

De acuerdo con los reportes, los transportistas de la panificadora Bimbo fueron sorprendidos la mañana de este jueves por las “normalistas”, quienes realizaban un bloqueo en el crucero de Amayuca que se localiza en el municipio de Jantetelco.

El momento del robo fue grabado y denunciado por los mismos trabajadores de Bimbo. El video con duración de 02:15 minutos, se pueden contar al menos 10 mujeres encapuchadas y con cubrebocas, organizándose para bajar de la unidad todas las rejillas con las marcas del pan para luego subirlas a un autobús de línea Estrella Roja. Incluso, algunas dieron varias vueltas para no dejar nada.

“Nada más con nuestras cosas (pertenencias) no se vayan a meter, eh”, les expresó el repartidor mientras las filmaba.

Se sabe que previamente habían bloqueado el paso al autobús de pasajeros, con lo que se presume que lo secuestraron la para transportarse comoha ocurrido en otras ocasiones.

Por su parte, usuarios en redes sociales condenaron su actuar, pues no es la primera vez que roban a un camión repartidor de alimentos durante sus bloqueos por las carreteras del país.

“Pobre gente, tienen que robar para poder comer. Ah no, son los “estudiantes” normalistas de Amilcingo”, “Lo bueno que no pasó uno de leche LALA si no también le tumban la mercancía”, “Estas son las futuras maestras de tus futuros hijos. Todavía se indignan de que se les apliquen evaluaciones”, “Roban, cometen delitos… y siempre se van impunes ¿Y las autoridades?”, “Y luego los hacen los héroes y mártires”, se lee entre las reacciones en Twitter.

La concentración de “normalistas” en el sitio se debe a que se están preparando para movilizarse por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.





Más información en desarrollo.