Claudia Sheinbaum reconoció la nueva disculpa de Sandra Cuevas

Fotos: Cuartoscuro

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la nueva disculpa de Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, cumplió con los protocolos, en comparación de la que había hecho en días atrás.

“En este caso se repone el procedimiento dado que en efecto no había sido una disculpa pública lo que ella había dado, dado que no fue en particular frente a las víctimas, entonces el día de hoy se da esta situación y me parece pues es que lo más importante y siempre lo he dicho, en mi caso es estar de lado de la justicia y de las víctimas, cuando uno hace eso no se va a equivocar”, indicó Sheinbaum Pardo.

No obstante, la mandataria capitalina volvió a afirmar que el caso de la alcaldesa de la Cuauhtémoc no se trató de un tema político, pues luego de que se diera a conocer la denuncia en su contra, Sandra Cuevas y el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, acusaron a la Jefa de Gobierno de “persecución política” por haberse negado a integrarse a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en más de una ocasión.

La Jefa de Gobierno reconoció el actuar de Cuevas (Foto: Captura de pantalla)

“Lo dije hace unos días: se demostró que este no era un tema político. Este esquema de justicia restaurativa es algo que la Fiscalía ha implementado en otros casos y en este caso, la alcaldesa, junto con las víctimas, acuerdan esta disculpa pública y las otras medidas que estableció el Juez”, señaló.

Pese a las acusaciones en su contra, Claudia Sheinbaum comentó que trabajará de manera institucional con Sandra Cuevas, así como lo ha realizado con los titulares de las demás alcaldías.

“Trabajo institucional como se hace con las 16 alcaldías de la Ciudad de México, los gabinetes del agua son un ejemplo de ello y en general las acciones de seguridad y muchas otras acciones de coordinación que normalmente llevamos a cabo, entonces por supuesto que vamos a colaborar institucionalmente como lo hacemos con Benito Juárez, con Miguel Hidalgo, con Xochimilco, con Tláhuac, con Coyoacán”, añadió la Jefa de Gobierno.

Finalmente, mencionó que aún desconoce si los policías seguirán laborando para la alcaldía Cuauhtémoc o serán asignados a otro lugar.

Esta segunda aparición de Cuevas en el Reclusorio se dio porque los elementos de seguridad no aceptaron su disculpa (Foto: Twitter @AlcCuauhtemocMx)

La segunda disculpa de Sandra Cuevas a tres elementos de seguridad se dio este jueves 31 de marzo, en las inmediaciones del Reclusorio Norte y aceptó que acudirá a tomar sesiones de ayuda psicológica durante tres meses.

Además, no podrá salir de Ciudad de México al menos que lo informe en audiencia al mismo juez de control que otorgó la suspensión provisional del proceso por los delitos de abuso de autoridad y robo.

La alcaldesa se vio obligada a este nuevo acto debido a que los elementos atacados rechazaron la disculpa pública ofrecida el 24 de marzo porque no se dio en los términos acordados e interpusieron un recurso de revocación para que el reconocimiento de la culpabilidad cumpla con lineamientos adecuados o, de lo contrario, continuaría el proceso y medidas cautelares como la suspensión del cargo al frente de la demarcación de Cuauhtémoc.

Cuevas y el dirigente del PRD acusaron a Sheinbaum de persecución política tras darse a conocer la denuncia en su contra (Foto: Twitter/@fanysantiagof)

La funcionaria manifestó ante la juez que por voluntad entre las partes, acordaron una reparación económica del daño y se comprometió a garantizar las medidas para evitar incurrir nuevamente en conductas indebidas.

A su salida del centro penitenciario, Cuevas manifestó su deseo de superar este episodio y aseguró que se encuentra en la mejor disposición de seguir trabajando como alcaldesa en coordinación con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

SEGUIR LEYENDO: