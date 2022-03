MasterChef: estos son los 10 secretos que no sabías del programa

masterchef latinos (Foto: ig @mastercheflatinos)

MasterChef se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los programas de cocina más importantes en el mundo, al punto que ha contado con ediciones infantiles o de celebridades en distintos países.

En este sentido, la edición MasterChef México ha dejado entrañables participaciones de jueces como el chef Herrera, José Ramón Castillo o la aclamada Chef Betty Vázquez han contribuido para que temporada tras temporada este show transmitido por televisión abierta en el país sea un éxito total.

Sin embargo, también existe otro formato del programa el cual es conocido como MasterChef Latinos, que se transmite por Amazon Prime y que cuenta con el controversial chef Benito Molina entre sus filas. Y es de esta edición donde uno de los participantes del reality rompió el silencio y contó algunos secretos que pocos televidentes seguro sabían.

Se trata de Christopher Basteris, un joven de origen yucateco que llegó a concursar para la tercer temporada del formato Latinos y que poco a poco se ha ido ganando el cariño del público. Así, a continuación te contamos todo lo que este concursante ha platicado en su cuenta de TikTok sobre esta franquicia de entretenimiento.

masterchef latinos (Foto: ig @mastercheflatinos)

1. El programa se graba antes de salir al aire

2. Los chefs dan clases básicas antes del concurso

3. Los participantes permanecen en un hotel durante las grabaciones

4. Quitan el celular durante la filmación del programa

5. Las grabaciones duran más de 15 horas al día

6. Los retos de campos son totalmente sorpresa

7. No se pueden probar los platillos que realizaron los otros compañeros

8. Los testimonios se graban después de grabar el reto

9. Siempre se presentan dos platillos: uno para los chefs y otro para la cámara

10. Los concursantes se visten con su ropa y eligen su maquillaje

integrante del concurso reveló datos de MasterChef

Ante estas declaraciones los internautas rápidamente no tardaron en reaccionar y aunque algunos se mostraron sorprendidos, otros señalaron que esos puntos ya eran bastantes conocidos por el público y unos más aprovecharon para burlarse de “la obviedad”.

“Noooo yo creía que primero grababan toda la temporada y al final hacía el casting”. “Básicamente todos sabíamos todo”. “Pero sí sabíamos eso, ya otros participantes de temporadas previas nos han puesto al tanto”, fueron algunas de las menciones que recibió el video que hasta el momento cuenta con más de 36 mil me gusta.

Cabe recordar que durante esta nueva temporada de MasterChef Latinos además de Benito Molina y el chef Adrián Herrera, la experta Claudia Sandoval también conforma la mesa de jueces.

masterchef latinos (Foto: ig @mastercheflatinos)

MasterChef Latino se transmite no sólo vía streaming, sino que puede ser sintonizado en el canal Estrella TV, señal con base en Estados Unidos que también puede ser vista en línea.

De los cocineros y jueces originales de MasterChef México solo queda Betty Vázquez. El primero en retirarse del proyecto fue Benito Molina y hasta ahora los fanáticos seguían pidiendo su regreso.

La salida del chef Benito Molina estuvo envuelta de polémica. Según la comunicación oficial emitida por TV Azteca, el dueño de restaurantes en Baja California no continuó por su apretada agenda. No obstante, los fanáticos del programa no se quedaron satisfechos con el mensaje. Pronto se empezó a rumorear que la verdadera razón de la salida se debió al carácter de Benito, quien destacó por sus regaños a lo largo de su participación.

SEGUIR LEYENDO