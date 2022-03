Marcelo Ebrard pidió que EEUU pruebe que en México hay espías rusos

Marcelo Ebrard acudió al Foro de Doha, donde se trataron temas que impactan en el ámbito mundial, como el conflicto en Ucrania. (FOTO: SRE)

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) minimizó las declaraciones del general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos y señaló que si ese país tiene pruebas de que en México operan espías rusos, que las presenten.

El canciller mexicano consideró que se trata solo de una declaración luego que los aparatos de inteligencia de EEUU señalaron ante el Congreso norteamericano que México es el páis donde Rusia concentra al mayor grupo de espías. Así Ebrard reiteró la posición del gobierno mexicano, que asegura no tener datos al respecto, por lo que pidió sostener con pruebas tal afirmación.

Durante su gira por Medio Oriente, el secretario de Relaciones Exteriores dijo a El Universal que el gobierno de Joé Biden no ha dado línea al gobierno mexicano con relación al conflicto entre Rusia y Ucrania. Destacó que la línea de nuestro país se ha desarrollado de manera independiente en el Consejo de Seguridad de la ONU y destacó la resolución impulsada por Francia y México para cese el conflicto armado, se permita el ingreso de ayuda humanitaria y se incien las negociaciones.

Luego que el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, mostró su inconformidad debido a que legisladores de izquierda en el Congreso crearon el grupo de amistad entre Rusia y México, Ebrard consideró que el diplomático norteamericano está en su derecho pero que los asuntos mexicanos corresponden a la política nacional.

En su gira por Medio Oriente, Marcelo Ebrard participó en la World government Summit (FOTO: SRE)

AMLO negó que en México operen espías rusos

Ya la semana anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó su postura ante las palabras del neneral norteamericano, Glen VanHerck y enfatizó: “No tenemos información sobre eso, no impedimos a nadie a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son delincuentes, cometen delitos, se los detiene, no se les permite”.

López Obrador indicó que es respetuoso de la declaración de VanHerck y los efectos que pueda producir en Estados Unidos, pero aclaró que México es “libre, independiente, soberano”.

“No somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos”, argumentó. El presidente, que se ha negado a tomar represalias económicas contra Rusia tras la invasión de Ucrania, aclaró que su administración no envía funcionarios a esos tres primeros países para espiarlos.

El mandatario mexicano ha buscado permanecer neutral respecto al conflicto bélico. El Gobierno votó en las Naciones Unidas a favor de una resolución de condena de la invasión rusa, pero López Obrador también ha criticado a Europa por enviar armas a otras naciones y por los bloqueos a Rusia.

Ebrard y su gira por Medio Oriente

Luego de visitar países como Arbabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes, el titular de la SRE llegó a la India, de quien destacó es el noveno socio comercial de México y adelantó que buscará fortalecer la cooperación en materia farmacéutica pues nuestro país busca aprender de la experiencioa que llevó a ese país asiático a convertirse en la “farmacia del mundo”.

El gobierno mexicano busca alianzas con el fin de aumentar su resilencia ante la posibilidad de una nueva crisis sanitaria como la del coronavirus. Además que en los últimos años ha enfrentado protestas y críticas por el desabasto de medicamentos, particularmente los que sirven de apoyo en el tratamiento a niños ocn cáncer.

