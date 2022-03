Kenia Os desbancó a Danna Paola en nuevo récord musical

Las artistas mexicanas comparten fans (Fotos: Instagram/@keniaos@dannapaola)

Kenia Os se ha convertido en la nueva revelación musical de México que no solo ha dado uno de los saltos a la fama más grandes en los últimos tiempos, sino que también ha logrado desbancar en diversas categorías a otros colegas ya consolidados en la industria. Tras el lanzamiento de su disco debut ,Cambios de Luna, logró obtener el récord de “la mayor cantidad de reproducciones -streaming- en el primer día de un álbum de una artista mexicana en la historia de Spotify”, antes sostenido por Danna Paola.

Para fans en redes sociales esto no fue un motivo de peleas como pudo haber sido en el pasado con algunas cantantes femeninas dentro del género pop, al contrario ambos discos -K.O. de la actriz de Élite- se han mantenido en tendencias musicales en plataformas como Twitter, así como en las listas de popularidad de diversas aplicaciones de música de paga y gratuita incluyendo iTunes -considerada la primer gran plataforma musical digital-.

La mexicana entró al top 10 de los discos más escuchados en el mundo (Foto: Spotify)

“Hace un año y medio decidí que quería hacer música totalmente diferente. Estaba haciendo ‘lo que está de moda’ y sentía que mi música estaba vacía, sin sentido y sin corazón. Cuando conocí a @pedroyellobooficial conocí el pop mexicano y me enamoré. Hicimos juntos Se Fue La luz y hoy salió mi nuevo sencillo totalmente pop mexicano. Se fue la luz disponible en todas las plataformas. Los quiero gracias por el amor y respeto a mi arte”, expresó en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 12.6 millones de seguidores.

Aunque en épocas pasadas las rivalidades femeninas eran parte del éxito de las artistas, como fueron los grandes y polémicos casos como los de Thalía y Paulina Rubio, Anahí y Belinda o Gloria Trevi y Alejandra Guzmán pero ahora todo es diferente y la unión ha demostrado que sí hace la fuerza. Por ello, en redes sociales los fans de ambas han compartido mensajes positivos que han generado que los nombres de las cantantes se mantengan durante varios días consecutivos entre lo más comentado.

Actualmente es la mexicana más escuchada en streaming

“Kenia es la nueva pero lo que ha logrado Danna Paola en la industria mexicana se agradece mucho”. “Los tiempos donde los fans nos peleábamos por ver quien era la mejor y todas esas cosas son el pasado de un México machista que no queremos repetir en este tipo de comportamientos”. “Todos sabemos que lo de hoy es la unión y por eso tenemos casos como el de Gloria Trevi con Alejandra Guzmán y ahora La Chica Dorada, por eso creo que las peleas entre fans o ellas mismas ya no funcionan”. “Al igual que las reglas, los récord están para romperse y que mejor que sean dos mexicanas en el pop”, escribieron usuarios en Twitter.

Hace unas semanas los fans de Kenia Os reaccionaron ante las polémicas declaraciones de Daniel Bisogno, quienes se molestaron con el conductor por una declaración que hizo en Ventaneando. Durante el programa de espectáculos, Linet Puente promocionó el concierto de la intérprete de Se fue la luz, a lo que Bisogno externó: “A cualquiera le dicen influencer hoy en día, no tienen vergüenza. No me refiero al caso de ella en específico, sino que a cualquiera le ponen el título de influencer”.

Así compartió la noticia (Captura: @dannapaola/Instagram)

No todo ha sido malas noticias, demostrando que la unión femenina es parte de la visión de las nuevas generaciones, Belinda se solidarizó con Danna Paola por el sensible fallecimiento de su abuela Chelo hace un par de días. La actriz y cantante española recurrió a sus redes sociales para externar sus condolencias, compartir su experiencia tras el deceso de su abuela materna y deseó que tenga mucha fortaleza para que pueda sobrellevar su duelo.

