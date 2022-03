Vincularon a proceso a un hombre por dispararle a tres perritos en Edomex

La Fiscalía otorgó un mes para el cierre de la investigación complementaria. (Foto: Fiscalía Edomex)

Un hombre, identificado como Adrián “N”, fue vinculado a proceso por el delito de maltrato animal luego que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara su presunta participación en el hecho.

De acuerdo con el recuento de los hechos, el sujeto, en complicidad con otro aún en calidad de desconocido, acudió al inmueble de su vecino donde abrió fuego contra tres de sus perros el pasado 17 de marzo, en el municipio de Timilpan,

Los canes, dos de raza Beagle y un Husky, fallecieron en el sitio. En tanto, su dueño se mantuvo oculto durante la agresión para evitar ser lesionado, pero logró percatarse de los hechos, de tal manera que pudo presentar la demanda.

De esa manera, se abrió una carpeta de investigación, de la cual derivó la aprehensión de Adrián “N” quien ahora transcurre su proceso dentro del Penal de Jilotepec como prisión preventiva. Las autoridades concedieron un mes para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México (Edomex), se considera maltrato el acto de causar “lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga”, lo cual significaría que Adrián “N” podría pasar hasta seis años en la cárcel en caso de hallarse culpable.

Un Husky y dos Beagles fueron presuntamente asesinados por Adrián "N" el pasado 17 de marzo. (Foto: REUTERS/Taisiya Vorontsova)

La Ley Protectora de Animales considera como un acto de crueldad la muerte producida de prolongada agonía y con sufrimientos innecesarios. No obstante, demostraciones de negligencia (como la privación de los cuidados necesarios u otras omisiones que conlleven daños a su bienestar), así como torturas también entran en dicha categoría.

Cualquier persona responsable o partícipe de dichos ilícitos - tanto directa como indirectamente - será acreedora a multas de dos a 50 veces el salario mínimo equivalente o gravedad de la falta. Además del respectivo decomiso de las especies.

Aunado a ello, el pasado 30 de julio del 2021, el Congreso mexiquense aprobó el aumento a las penas contra el maltrato animal al pasarla de cuatro hasta nueve años de cárcel para quien se le halle responsable del delito.

Con estas reformas, la Ley podrá sancionar con hasta seis años de prisión a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal no catalogado como plaga. Sin embargo, si el acto es cometido por un servidor público encargado de animales, la pena se eleva hasta los nueve años.

Por su parte, las lesiones dolosas o abuso sexual contra animales se sancionarán con cuatro años y con posibilidad de incrementar a seis si el acto es fotografiado, videograbado o difundido.

La última reforma al Código Penal del Edomex indica una pena de hasta 9 años de prisión a quien cometa maltrato animal. (Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

En tanto, en marzo del 2021, la Cámara de Diputados aprobó reformas para castigar con cárcel a quien maltrate a un animal o lo utilice con fines sexuales (prácticas de zoofilia) en México.

Las reformas contemplan una pena de tres meses y hasta dos años de prisión, y una multa de 100 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien cause sufrimiento a un animal, sin que le provoque la muerte inmediata; cause heridas que pongan en peligro su vida, o cause lesiones o marcas permanentes.

Otro artículo establece que se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 100 a 150 veces el valor de la UMA vigente a quien utilice a un animal con fines sexuales, así como a quien promueva la venta, distribución, exhibición o difusión de imágenes, fotografías, videos o cualquier otro medio en que conste algún acto de zoofilia.

