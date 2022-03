Arturo Zaldívar: “Mientras todos los Derechos no sean justiciables no pasan de ser buenos deseos”

El ministro presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación presentó su libro este 23 de marzo. REUTERS/Gustavo Graf

Este 23 de marzo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) Arturo Zaldívar realizó la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial. Durante ella aseguró que México aún hay desigualdades en el ejercicio y aplicación de los Derechos Humanos:

“Nuestro país, como lamentablemente en la mayoría de los países de nuestra región, sigue enfrentando serias desigualdades, injusticias, abuso de poder, muchos derechos que siguen siendo aspiración y que no existen en la realidad y por ello, la obligación de los jueces y juezas constitucionales de seguir siendo parte de la transformación social porque mientras todos los derechos no sean justiciables no dejan de ser buenos deseos”, expresó frente a un panel de expertos internacionales en derecho constitucional.

De acuerdo con el ministro presidente, en el mundo existe “el riesgo y la tentación” de querer retroceder en conquistas alcanzadas, aseguró que los derechos humanos no se dieron de “manera gratuita” sino que fueron el resultado de las luchas de distintas esferas sociales.

“En muchos lugares del mundo está habiendo tentaciones para retroceder en conquistas de derechos humanos que creíamos ya irreversibles, sobre todo los derechos humanos de las minorías, de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, de las personas indígenas.” Por ello aseguro que no se puede pensar que las conquistas ya han sido alcanzadas y atajó que se debe vigilar de manera permanente desde todos los órganos que forman la sociedad para no permitir retrocesos en materia de derechos humanos.

De esta manera la cabeza del poder judicial en el país reconoció que no basta que la constitución mexicana contemple el principio de no regresividad en derechos humanos, sino que es necesario vigilar siempre que no se permita ningún retroceso.

En México existen graves violaciones a los derechos humanos, según ha señalado la CNDH. Foto: Archivo Vanguardia

Zaldívar y el caso ABC

Cabe agregar que en febrero el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo bajo la atención de los medios luego de que asegurara que fue presionado por el ex presidente Felipe Calderón para modificar el proyecto de sentencia sobre el caso de la Guardería ABC, en el que menores murieron debido a un incendio en el lugar.

El 24 de febrero, el presidente López Obrador expresó su respaldo a la cabeza del poder judicial reiterando su apoyo y confianza. Cabe agregar Arturo Zaldívar fue señalado por diversos sectores que reprocharon el hecho de haber mantenido la información oculta durante varios años, puesto que los hechos se dieron el 5 de julio del 2009.

Margarita Zavala cuestionó el trabajo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (Fotos: Infobae México/SCJN)

En su momento, tras el incidente, acusaciones de las familias que perdieron a sus hijos e hijas, señalaron que el gobierno federal, dirigido en aquel entonces por Felipe Calderón, habría protegido a la familia de Margarita Zavala puesto que ésta estaba presuntamente relacionada en el caso de la Guardería ABC.

Luego de que se retomará el caso, los señalados no dejaron pasar las declaraciones del ministro. Margarita Zavala, por ejemplo, reviró a través de sus redes sociales y aseguró que el ministro presidente mentía al asegurar que recibió presiones del exmandatario para exonerarla por el incendio de la Guardería ABC ocurrido en Hermosillo, Sonora y que dejó 49 bebés muertos y 106 heridos.

Por su parte, la senadora panista Mariana Gómez del Campo, expresó a través de las redes sociales, que el ministro presidente no se ha pronunciado, hasta el momento, por diversas tragedias recientes, que habrían tenido lugar durante la administración actual.

SEGUIR LEYENDO: