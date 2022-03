Chumel Torres protagonizó discusión con moneros simpatizantes de la 4T: “Estás desquitando los millones”

(Foto: Instagram/@chumeltorres)

El polémico youtuber Chumel Torres se enfrentó contra Rafael El Figón Barajas y Rafael Rapé Pineda, abiertamente simpatizantes del proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) autodenominado como la Cuarta Transformación (4T), luego de que el último lanzara un contundente cartón del influencer.

Todo inició cuando Rapé Pineda compartió un cartón en alusión a un comentario que hizo el conductor de El pulso de la República luego de que López Obrador lo mencionó en su conferencia matutina del 16 de marzo del presente año, después de dar una lista de los posibles candidatos a la presidencia del bloque opositor para las elecciones de 2024.

En aquella ocasión, López Obrador dijo: “Ya sabemos que Chumel puede ser un buen candidato para el bloque conservador, es de los que me falta poner en la lista”. Ante ello, el influencer reaccionó, por medio de redes sociales, a las palabras del presidente: “¿El presidente me acaba de destapar?”.

Chumel Torres se enfrentó a los moneros simpatizantes de la 4T (Foto: Twitter)

Bajo ese contexto, Rapé caricaturizó dichas declaraciones con un dibujo en el que se muestra a Torres con una bomba destapacaños sobre su cabeza. El cartón lo compartió en su cuenta de Twitter acompañado de un comentario en tono de burla.

“El víctimo @ChumelTorres se siente destapado… mivido”, escribió Rapé. Por su parte, Torres no se quedó callado y le respondió: “¡Fíjate! Y yo que pensé que no dibujabas AMLO porque no te salía. Pero no te sale dibujar a nadie, carnal”.

Posteriormente, un usuario de la plataforma en donde se protagonizó la discusión compartió lo que sería consulta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en donde se especifica que Rafael Ángel Pineda Peña supuestamente recibió 128 mil pesos bajo sus funciones como conductor del programa Chamuco Tv, mismo que comparte con El Fisgón.

Rafel Barajas se unió a la discusión en favor de su compañero de programa (Foto: Twitter)

Ante ello, Rafael Barajas compartió la supuesta consulta y señaló: “@ChumelTorres no sabe investigar, no sabe leer, no sabe hacer cuentas... Es un buen candidato de la derecha”. Mientras que Torres comentó: “Entiendo que estás desquitando los 3.8 millones. Pero a mí no es al que no me salen las cuentas, mi perro”.

Cabe mencionar que Chumel Torres se ha posicionado como uno de los más férreos críticos de la administración de López Obrador, su proyecto de nación y de los militantes y funcionarios públicos del partido que lo llevó a Palacio Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Tantos han sido los señalamientos del influencer hacia el tabasqueño que fue el mismo Jefe del Ejecutivo que lo catalogó como “el ideólogo del conservadurismo”.

Durante su conferencia matutina del 2 de marzo, López obrador dijo que no conocía al youtuber, sin embargo, añadió que pondrá más atención a sus transmisiones para informarse acerca del comunicador, aunque aclaró que lo hará con prudencia.

AMLO tachó a Chumel de "ideólogo del conservadurismo" (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“Ya ni conocía yo, no conozco, no lo he visto, pero ahora me voy a fijar más en él, que no vaya a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más (...) ahora ya el ideólogo del conservadurismo, como ya no les ayuda Brozo ni nadie más, ya no les funciona, ya es Chumel”, mencionó el tabasqueño.

Tras los comentarios del presidente, el youtuber no dejó pasar la oportunidad de responder a los adjetivos que le fueron puestos.

“¿El presidente promocionado El Pulso de la República? Lunes y jueves 8:00pm”, “Amanecí muy ideólogo del conservadurismo”, fueron las palabras de Chumel ante los dichos de López Obrador.

