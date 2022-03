Denise Dresser arremetió contra Sheinbaum por revocación de mandato: “Decretazo violatorio”

(Foto: Gobierno CDMX/Cuartoscuro)

Después de que se aprobara el dictamen que permite a funcionarios opinar y promover la consulta de Revocación de Mandato, Denise Dresser despotricó contra Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y quien aplaudió la decisión.

Todo comenzó cuando la mandataria de la capital del país escribió desde su cuenta de Twitter: “Ahora sí podemos hablar de lo que nos habían prohibido. A participar en el ejercicio de democracia participativa el 10 de abril”.

Esto lo mencionó después de que se terminara la prohibición que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) para hablar sobre el tema.

Luego de la publicación en redes sociales, Sheinbaum Pardo acudió a un evento en la alcaldía Tláhuac para tratar temas propios de la demarcación junto a Berenice Hernández Calderón, su alcaldesa.

Denise Dresser no se contuvo y criticó a la partidaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) (Foto: CDMX)

“Estamos en condiciones de hablar de la consulta, de hablar de este ejercicio de democracia participativa, y pues es el llamado a todos los habitantes de la ciudad para que participen en este ejercicio democrático tan importante de nuestro país. Vamos a revisar los alcances del decreto para ver si estamos en condiciones de participar y, sí es así, participaríamos también”, ahondó la jefa de gobierno.

Fue por esto que Denise Dresser no se contuvo y criticó a la partidaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por sus declaraciones.

“Aclaración: Las prohibiciones para hacer propaganda desde el gobierno en temporada electoral fueron impulsadas, elaboradas, y votadas por Morena cuando le convino”, comenzó con su mensaje vía Twitter.

Posteriormente, la académica señaló que si no había veda electoral en este momento respecto al tema de la Revocación de Mandato se debía a que el mismo partido tomó acciones inconstitucionales.

Denise Dresser dijo que fue algo contra la constitución (Foto: tw @denisedresserg)

“Si ahora ‘pueden hablar’ es porque Morena aprobó decretazo violatorio de la legislación electoral/Constitución”, sentenció.

Las respuestas hacia la académica no se hicieron esperar y algunos de ellos no se tomaron a bien la postura de la politóloga.

“Se equivoca señora Denise, la ley electoral vigente bajo la cual actúa el INE es producto de reformas PRIANISTAS, por ello es urgente una nueva Reforma Electoral, que garantice un nuevo INE con funcionarios verdaderamente democráticos e imparciales”, “Que alguien le explique a Denise que la ‘consulta’ no es una lección” Aquí no aplica el control de ‘propaganda’ porque no hay sobre qué hacer propaganda : se trata de una REVOCACIÓN de mandato. Levanta el nivel Denise”, fueron algunos de los comentarios.

AMLO se mostró contento por la decisión del dictamen (Fotos: Cuartoscuro)

Y es que, el dictamen en cuestión fue aprobado por 67 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones de los legisladores en la Cámara de Senadores y representó cambios en la definición del “Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental” que se traduce en poder hablar y promover el tema.

Sobre esto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador también se pronunció sobre la resolución del Congreso.

“Celebro la aprobación de esta reforma porque tiene que ver con la democracia. La democracia no se agota sólo al elegir al gobernante. Es una forma de vida, tiene que haber democracia en la familia, en la escuela, en la sindicato”, remarcó durante su gira por el estado de Veracruz y en el marco de la celebración del 84 aniversario de la expropiación petrolera.

