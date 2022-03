Joaquín Cosío enfrentó a Bertha Caraveo por denuncia contra Chumel Torres: “No la prefiero a usted”

Joaquín Cosío arremetió contra la senadora Bertha Caraveo (Foto: Cuartoscuro)

La polémica entre la senadora Bertha Caraveo y Chumel Torres se mantiene en la boca y pantalla de todos.

Lo anterior debido a que la senadora interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del influencer por supuesta violencia política de género, tras insultarla en un video de su programa El Pulso de la República.

Caraveo anunció en su cuenta oficial de Twitter acerca de este recurso en el marco del 8 de marzo, día en el que miles de mujeres marcharon por el Día Internacional de la Mujer.

Después detalló que aunque en un inicio planeaba dejarlo pasar, el apoyo de sus compañeras la impulsaron a ejercer su derecho para frenar dichos “discursos irracionales de odio” contra las mujeres.

Sin embargo, la denuncia ha sido tomada por muchas personas como una afrenta en contra de la libertad de expresión en lugar de un caso verdadero de violencia política de género, por lo que han reprobado el hecho. Tal es el caso del actor Joaquín Cosío.

Cosío emitió un juicio en contra de la acción tomada por la senadora del estado de Chihuahua a través de su cuenta oficial de Twitter.

El interprete de el Cochiloco escribió: “@CaraveoBertha me da pena su actuar, señora. Lo digo como chihuahuense. Por poquito que sea el poder enloquece”, ante la denuncia interpuesta por Caraveo.

Joaquín Cosío reprobó el actuar de Bertha Caraveo (Fotos: IG @joaquincosiooficial/chumeltorres/berthacaraveoc)

Lo que le valió una irónica respuesta de la senadora: “Estimado Joaquín: En cambio su forma de actuar me gusta mucho, sobre todo en la película El Infierno. Por el contrario, lamento que por defenderme de la violencia machista piense que eso me lleva al terreno de la ‘locura’. Gaslighting le llaman”, comentó.

Esto desencadenó una discusión entre los dos chihuahuenses que continuó cuando el actor compartió otro tuit en el cual aseveró que “Prefiero a un comediante que a un político. El político siempre será un mal actor.”

Pero ahí no terminó el asunto pues la senadora, al igual que otros usuarios de la red social, comentaron su disgusto ante tal afirmación:

“Son tiempos de definiciones y @cosio_joaquin ya se decantó por la trinchera machista: Prefiere a un machista, clasista, racista y homofóbico al tiempo que critica a una mujer que se defiende de ser violentada de la violencia misógina. ¡Fuera máscaras!”

Aunque Cosío aclaró, no sin un comentario ácido que la afirmación de la senadora: “No va tanto por ahí, Sra. Caraveo. No es tan sencillo como usted quisiera. Simplemente no la prefiero a usted”.

Chumel Torres fue denunciado por violencia política de género (Fotos: Twitter/@CaraveoBertha//@ChumelTorres)

Esta discusión le valió a los dos chihuahuenses críticas y muestras de apoyo por igual. Hubo quienes condenaron a Cosío por supuestamente defender la misoginia y no actuar con empatía. Mientras otros atacaron a Caraveo aludiendo que el partido para el que trabaja es de los más misóginos que hay en México.

Finalmente, el actor escribió por último otro mensaje con cierto aire burlón en el que se rió de la situación y de la forma en la que reaccionaron los colegas de la senadora:

“Jajajajajajaja ka Sra Caraveo y yo tenemos una discusión por este medio desde hace unos días. Y después de la refriega, sus colaboradores le piden que resista! Que no haga caso!... Que diversión!”

El 14 de marzo, la senadora de Chihuahua compartió en su cuenta que la FGR la notificó de la apertura de una carpeta de investigación en contra del polémico influencer por el delito de violencia política de género y que era reconocida en calidad de víctima.

