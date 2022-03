Reportaron enfrentamientos en Mazamitla: autoridades lo niegan

(Foto: Twitter/@DeIntelligencia)

El terror se desató de nuevo en Mazamitla, Jalisco, luego de que en redes sociales diversas cuentas reportaran enfrentamientos entre hombres armados. Ante la situación de alarma, las autoridades acudieron al municipio, pero negaron que hubiera actos violentos.

El miércoles por la tarde, diversas cuentas en Twitter informaron sobre tiroteos en esta zona al sur de Jalisco, donde hace apenas unas semanas se registraron narcobloqueos y balaceras.

Las autoridades pidieron a los vecinos mantener la calma y no acercarse a la carretera que va hacia Tamazula. Desde hace unos días, los municipios limítrofes con Michoacán (al centro oeste de México) sufren los embates del crimen organizado.

Apenas el pasado 11 de marzo, se reportaron diversos actos delictivos. Los primeros hechos tuvieron lugar en el municipio de Jocotepec (Jalisco) donde dos elementos fueron asesinados. De acuerdo con la información oficial, los uniformados fueron atacados a balazos sin razón aparente. El gobernador del estado, Enrique Alfaro ha detallado que los asesinos huyeron rumbo a la entidad vecina de Michoacán.

Alrededor de las 23:00 horas, en Tamazula, dos vehículos de carga fueron incendiados a la altura de la carretera federal Jiquilpan-Manzanillo, en el tramo que va de Mazamitla a Tamazula.Dentro las unidades no se encontró a los conductores.

Sicarios armados en el camino que va a Tamazula

En redes sociales, habitantes de las comunidades de Contla, El Veladero y la Cabecera de Tamazula reportaron diversos enfrentamientos. Por estos hechos, el ayuntamiento de Tamazula escribió en Twitter: “Derivado de los recientes eventos de violencia suscitados en comunidades aledañas al Municipio de Tamazula, a partir de este momento se suspenden todas las labores de Gobierno, labores escolares hasta nuevo aviso”. Sin embargo, minutos después la publicación fue eliminada y las autoridades pidieron seguir con normalidad.

El mandatario estatal difundió un video en sus redes sociales en el que especificó que no hay ningún riesgo, “Hay que seguir adelante, no podemos caer en el pánico y miedo, a partir de información que no siempre es precisa y que pareciera estar difundiéndose para provocar alarma en la población”,especificó.

Se registraron diversos hechos violentos en lo límites entre Michoacán y Jalisco

El estado de Michoacán (al centro oeste de México) atraviesa momentos de pánico tras la irrupción de grupos criminales y el asesinado de dos funcionarios: el alcalde de Aguililla, César Valencia y su asesor, René Cervantes Gaytán, la tarde del jueves.

Con apenas unas horas de diferencia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre el hallazgo sin vida de ambos políticos.

César Valencia apenas llevaba seis meses en el cargo. Aspirante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lidió con la disputa que enfrentan Cárteles Unidos y Jalisco Nueva Generación.

