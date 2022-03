Yeidckol Polevnsky salió en defensa de AMLO por señalamientos a periodistas: “Ha sido víctima”

La morenista comparó el actuar de López Obrador con respecto a las administraciones pasadas (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Durante los últimos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha protagonizado diversos enfrentamientos con algunos periodistas de diferentes medios de comunicación, entre los que se encuentran Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Azucena Uresti, por lo cual ha sido fuertemente criticado.

Ante ello, la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que llevó al tabasqueño a Palacio Nacional, Yeidckol Polevnsky salió en defensa de López Obrador asegurando que “nunca ha hecho nada en contra de la libertad de expresión”.

“El presidente López Obrador ha apoyado, respaldado a los reporteros, a los periodistas. Pero claro que es un presidente diferente. Un presidente que no va ha andar con medias tintas y no diciendo y enseñando las samponerias y las trampas que muchas veces se han hecho y que de las cual él mismo ha sido víctima”, declaró la morenista desde la Cámara de Diputados.

AMLO ha tenido diversos enfrentamientos con periodistas (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, Yeidckol Polevnsky afirmó que la administración de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) “es un gobierno distinto”, pese que a lo largo de los pocos meses del 2022 se han registrado ocho asesinatos a periodistas, siendo Armando Linares el último que se tiene contemplado.

“Nosotros no queremos más de lo mismo, queremos un cambio de verdad, de fondo, queremos un cambio para el bienestar de todas y todos lo mexicanos, sin importar los partidos políticos y eso marca una enorme diferencia”, mencionó Yeidckol Polevnsky acompañada de diversos legisladores de la 4T, entre los que se encontraban Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo (PT) y su compañera Salma Luévano.

No obstante, los opositores enfrentaron a los diputados de la 4T con gritos de “Asesinos” al momento que Polevnsky deslindó al Jefe del Ejecutivo del manejo de administraciones pasadas.

El asesinato de Armando Linares se sumó a la lista de descensos de periodistas en lo que va del 2022 (Foto: Twitter/@maiteazuela)

“Mentira que anda como andaba ese del pasado, del que no quiero mencionar el nombre, pero el borracho preciso; que andaban antes de que les pidieran algo ya se habían puesto de tapete pidiendo y entrgando lo que no tenían que dar. Ellos eran indignos, ellos eran irrespetuosos, ellos no contemplaban al país. Ellos sólo consideraban las tranzas y los negocios que querían hacer. De eso no pueden acusar a mi presidente”, sentenció. Al termino de sus palabras, sus compañeros legisladores entonaron el grito “Es un honor estar con Obrador”.

Cabe mencionar que hace unos días, el 10 de marzo, el Parlamento Europeo exigió al gobierno de López Obrador a frenar la violencia en contra de periodistas y activistas de derechos humanos. Sin embargo, esta petición no fue bien recibida por parte del Jefe del Ejecutivo, ya que en su respuesta lamentó que “se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto” a quienes constantemente se han mostrado en contra de la 4T.

“México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”, se lee en el comunicado que emitió la administración de López Obrador.

El pasado 10 de marzo el Parlamento Europeo exigió a AMLO frenar violencia contra periodistas y activistas (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Durante su conferencia matutina del viernes 11 de marzo que se llevó a cabo desde Chiapas, el mandatario mexicano aseguró que el Parlamento Europeo tomó una “resolución calumniosa”.

El mandatario admitió que él, junto con el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y “otros compañeros” redactaron la carta de respuesta que se envió al viejo continente.

SEGUIR LEYENDO: