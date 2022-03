Las actividades económicas en Jalisco regresarán al 100% de su capacidad, pero con cubrebocas

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que en dicha entidad regresarán las actividades económicas con un aforo permitido del 100% de su capacidad. La aplicación de gel alcoholizado se mantendrá

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que en dicha entidad regresarán las actividades económicas con un aforo permitido del 100% de su capacidad, luego de dos años desde que se dio el primer caso por COVID-19.

La nueva medida fue aprobada por la Mesa de Salud estatal, aunque especificaron que el uso de cubrebocas se mantendrá en espacios públicos y cerrados. Sin embargo, los filtros sanitarios (como la toma de temperatura y tapete sanitizante) ya no se aplicarán a partir de este jueves 17 de marzo.

En un video compartido en sus redes sociales, Alfaro detalló que la presentación del comprobante de vacunación como requisito para ingresar a establecimientos y algunos eventos públicos también se eliminará, pues ante la disminución de casos positivos y decesos por COVID-19 es posible implementar estas nuevas medidas.

“Después de dos largos años de enfrentar la pandemia, el día de hoy (15 de marzo) la Mesa de Salud por la mañana se reunió y tomó la decisión de que las actividades económicas en Jalisco pueden estar funcionando ya al 100 por ciento de su capacidad”

El uso de cubrebocas y la aplicación de gel alcoholizado serán las únicas medidas sanitarias que se mantendrán en Jalisco (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

De esta manera, los restaurantes, los estadios, los cines, los teatros, los gimnasios, las cafeterías y demás establecimientos podrán funcionar como lo hacían antes del inicio de la pandemia, sin restricciones de aforo. “Pero la Mesa determinó la necesidad de mantener la medida del uso de cubrebocas como una manera de cuidarnos de cara a la llegada de posibles variantes como ya está sucediendo en Europa”, comentó Alfaro.

La única medida que no se eliminará (aparte del uso de cubrebocas) es la aplicación de gel alcoholizado al momento de ingresar a un establecimiento. No obstante, invitó a la población jalisciense a no confiarse y seguir con las medidas mínimas necesarias para resguardar su salud.

“Hoy Jalisco arranca una nueva etapa con su actividad económica al 100″, concluyó Alfaro Ramírez. En tanto, la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) indicó que las festividades religiosas podrán ser celebradas previo aviso a la misma secretaría, con el propósito de revisar los protocolos sanitarios.

Al cierre del 15 de marzo, Jalisco registró 20 defunciones y 469 nuevos casos confirmados por COVID-19. Hasta la fecha, hay un total acumulado de 577,541 casos que se han verificado y 27,047 son sospechosos.

El Comité estatal de Tamaulipas solicitó a la Secretaría de Educación evaluar la posibilidad para que en los planteles educativos se permita el aforo del 100% (Foto: EFE/ Luis Ramírez)

Tamaulipas autorizó aforo del 90%

Por otra parte, el Comité Estatal de Seguridad en Salud de Tamaulipas informó que los establecimientos, locales y negocios en la entidad aumentará su aforo de un 60 a un 90 por ciento. Lo anterior como parte de la Fase 2 de la reactivación económica desde el inicio de la pandemia.

Este decreto (publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas) tiene vigencia hasta el jueves 31 de marzo, por lo que en los próximos 15 días los restaurantes, conciertos, salas de cine, centros nocturnos, gimnasios, tiendas departamentales y playas podrán operar con normalidad.

De igual manera, el Comité estatal solicitó a la Secretaría de Educación evaluar la posibilidad para que en los planteles educativos se permita el aforo del 100%, con el fin de que todos los alumnos puedan asistir a clases presenciales.

Otro de los estados que han levantado algunas medidas sanitarias es Nuevo León. Su gobernador, Samuel García, dio a conocer que a partir del 13 de marzo quedaría suspendido el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos. Aunque la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, recomendó que las mujeres embarazadas deberían seguir usándolo. En cuanto a los espacios cerrados, el transporte público y las escuelas, el uso de cubrebocas seguirá vigente.

De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud, Jalisco y Nuevo León se encuentran entre las entidades federativas con más decesos registrados por COVID-19 desde que inició la pandemia. Hasta el 15 de marzo, los estados con mayor cantidad de fallecimientos son: Ciudad de México (55,744), Estado de México (34,510), Jalisco (19,116), Puebla (16,368), Veracruz (15,776) y Nuevo León (15,006).

