PRI exigió al INE retirar propaganda de Morena sobre Revocación de Mandato: “Si es firme, que lo demuestre”

Rubén Moreira hizo un llamado al INE para que sea firme y retire los espectaculares que promueven la Revocación de Mandato (Foto: Cortesía)

Rubén Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que sea firme y retire los espectaculares que promueven la Revocación de Mandato a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En conferencia de prensa, el también coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió al órgano electoral quitar las lonas y cancelar los permisos de los espectaculares que promueven la consulta democrática, argumentando que “no son de nadie”.

“Yo invito al INE a que si es una autoridad firme, lo demuestre: que mande a quitar las lonas, que cancele los permisos de los espectaculares y que los mande a remover, me refiero a las estructuras, porque si no son de nadie, entonces ¿de quién son?”

El legislador priista declaró que si el INE es realmente una autoridad, que baje la propaganda a favor del presidente “con la fuerza pública”, ya que, aseguró, tiene las facultades para hacerlo. “Que mande a derrumbar las estructuras esas, si no son de nadie, ¿qué están haciendo allí? Si no hace eso el INE, va a quedar muy mal”, advirtió.

Rubén Moreira recordó que Morena ha negado su participación en la colación de los anuncios (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente, Rubén Moreira recordó que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha negado su participación en la colación de los anuncios, por lo que cuestionó el origen y recursos utilizados para la instalación de los espectaculares.

“La disputa entre Morena y el INE es innecesaria, se tiene que acatar lo que se está diciendo por la autoridad electoral y bajar todos estos espectaculares que un día para otro aparecieron en el país. Los espectaculares se tiene que explicar de dónde viene el dinero, se tienen que quitar inmediatamente”

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró que el partido guinda no ha violado la ley al promover la Revocación de Mandato, que se realizará el próximo 10 de abril, sino que el Instituto Electoral ha tenido una interpretación errónea de los conceptos.

De acuerdo con Mier Velazco, la bancada de Morena no ha colocado espectaculares para la promoción de la Revocación, aunque indicó que la ciudadanía tiene derecho de estar informada de este ejercicio.

Ignacio Mier exigió a los consejeros electorales leer “despacio y con cuidado” la reforma del 2007 (Fotos: Cámara de Diputados/INE/Cuartoscuro)

“El que no quita el dedo del renglón y lo mete en la llaga es el INE, no somos nosotros. El INE quisiera que fuéramos obsequiosos, que nos quedáramos callados, que desatendiéramos las atribuciones que tenemos como legisladores y los dejemos que actúen a su manga ancha”

El morenista también reclamó al organismo electoral “que se ponga a trabajar la Unidad de Fiscalización, la gente se ha hecho responsable, lo dice. Eso es lo malo, cuando uno se deja llevar solamente por la comodidad del escritorio, por las grandes oficinas muy cómodas, y no conocen la realidad del pueblo. La gente participa, no son los partidos, se organizan, se juntan, cooperan y eso, hasta para elegir a las candidatas para las fiestas de primavera, así se hacen”.

Asimismo, Ignacio Mier exigió a los consejeros electorales leer “despacio y con cuidado” la reforma del 2007.

“Se estableció que no era posible y no debería de permitirse, por eso la reforma, que funcionarios públicos destinaran recursos para la compra de propaganda. Ellos no han hecho una interpretación adecuada de la Ley, ese es el problema de actuar con una fijación, con fobia, o con filia, a favor de alguien o en contra de alguien y romper los principios de imparcialidad, de certeza que debe de tener el Instituto Electoral”, concluyó.

