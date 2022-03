Especialistas de la UNAM buscan detectar ideas suicidas

(Getty Images)

El objetivo de este proyecto, es lograr localizar a personas que buscan autoatentarse. Según un análisis presentado por de Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) en 2021, en 2020 sucedieron 7 mil 818 fallecimientos por lesiones autoinflingidas en el México, lo que representa 0.7% del total de muertes en el año y una tasa de suicidio de 6.2 % por cada 100 mil habitantes.

Según esta misma institución, la tasa de suicidios aumentó notoriamente en hombres y mujeres con rango de edad de 18 a 29 años ya que se registraron 10.7 decesos por cada 100 mil personas. Mientras que los estados de la República Mexicana que mostraron mayor porcentaje fue Chihuahua con 14.0%, Aguascalientes con 11.1 % y Yucatán con 10.2 %.

Según la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) reveló que, durante 2020, mil 150 niñas, niños o adolescentes en México decidieron suicidarse, es decir, un promedio de tres casos por día.

Las cifras son alarmantes por ello, equipos de investigadores de la UNAM liderados por Gerardo Sierra Martínez, titular del grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería (II), y Patricia Andrade Palos, académica de Posgrado de la Facultad de Psicología desarrollaron este proyecto.

Pero, ¿por qué se basa en las redes sociales?, en la actualidad las personas destinan mucho tiempo a las redes sociales de hecho, en algunos casos, esta plataformas han impulsado al suicidio, no solo en México, sino en el mundo. Según el Instituto Superior de Estudios Psicológicos las conductas suicidas en redes sociales se han visto con más regularidad en los últimos años.

Un estudio realizado por La Agencia Federal Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), demostró que existe una relación entre el uso exponencial de redes sociales y el aumentado del suicidio. Por ello, es que dicha investigación se centró en estas plataformas.

Por otro lado, un estudio realizado por la App Annie Intelligence, en el país la red social número uno en ser más utilizada es Facebook, al parecer el usuario promedio pasa alrededor de 29.6 horas al mes utilizando la aplicación, sin embargo, lo que más consume son noticias y publicaciones de entretenimiento.

Por el contrario, el 65% de los usuarios de Facebook son menores de 35 años. Es decir, un gran porcentaje de quienes utilizan esta red social son jóvenes millennials y centennials.

Este proyecto planteó una investigación del léxico en usuarios de Facebook y Twitter, esto permitió que los investigadores hicieran 2 grupos: las personas con riesgo de suicidio y las personas que publican o comentan temas comunes.

Con base en el análisis de los resultados, se desarrollaron varios programas que permiten clasificar la información de manera lingüística y psicológica. También se diseñó un software, el cual permite hacer una búsqueda continua y automatizar información en redes sociales.

En una entrevista el profesor Gerardo Sierra Montiel del Instituto de ingeniería de la UNAM, dijo que “los resultados de este proyecto son inéditos para el país y para el idioma español mexicano”, sin embargo, especificó que es necesario realizar más investigaciones que confirmen y amplíen las indagatorias sobre este fenómeno para que se pueda perfeccionar y así disminuir las ideas suicidas en redes sociales que, mucha veces incitan a otras personas.

El primer producto de esta investigación está desarrollado en el articulo: ”Suicide Risk Factors: A Language Analysis Approach in Social Media”, publicado en el Journal of Language and Social Psychology.

