Tundieron a Estefanía Veloz por su pronunciamiento tras el violento episodio del partido Querétaro-Atlas

La activista Estefanía Veloz generó polémica en redes sociales tras haberse pronunciado por el violento episodio que se vivió en el Estadio Corregidora derivado de una trifulca entre aficionados del Querétaro y del Atlas. Al igual que otras ocasiones, la también conductora de televisión utilizó sus redes sociales para dar a conocer su opinión sobre lo ocurrido durante el partido de fútbol.

“Lo sucedido en Querétaro es un ejemplo de que la violencia de los HOMBRES es incontrolable. Ante sus ojos está la vileza con la que matan. ¿Aun así no le creen a las mujeres?”, escribió en su cuenta oficial de Twitter la también analista y columnista.

Sin embargo, no fueron los únicos comentarios que lanzó al respecto, pues en otro tuit, que fue eliminado después de su publicación, se quejó de los constantes señalamientos que reciben las mujeres al realizar pintas de protesta; mientras que la trifulca entre aficionados no fue criticada por solo tratarse de fútbol.

“Si mujeres pintan paredes el país enfurece, pero cuando hombres por diversión asesinan 22 personas simplemente se trata de fútbol”, escribió Veloz y minutos después eliminó dicha publicación. Esto debido a que, hasta el momento; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que la administración local no tiene reportes de muertes en el recinto ni en las inmediaciones ni en el hospital donde se atiende a las personas heridas.

“No vamos a ocultar nada. Sé que las imágenes del estadio son perturbadores y que se han difundido nombres de personas que, supuestamente, han fallecido; pero hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica”, señaló Kuri.

Tras las críticas realizadas por Estefanía Veloz, las reacciones no se hicieron esperar. Los internautas se lanzaron en su contra y compararon el altercado entre la afición de Atlas y Querétaro con los disturbios feministas ocurridos durante las movilizaciones realizadas por mujeres. Incluso, el nombre de la conductora de De Buena Fe fue trending topic durante la tarde de este domingo seis de marzo.

“La diferencia es que la tragedia de ayer, TODOS la reprueban. ¿Y qué me dices de este tipo de violencia feminista?”, “Estás un poco desquiciada, es enfermo tu odio hacia los hombres, niña quién te hizo tanto daño”, “La respeto mucho pero esto no es cuestión de género es cuestión de educación, es una condición humana no de género no todos los hombres son malos” y “¿Más leña al fuego? Ya veremos a cuantas policías mujeres agreden en la próxima marcha”, fueron algunos comentarios que recibió Veloz tras su publicación.

Ante estas críticas, la activista precisó que la tragedia de Querétaro “es cuestión de hombres”, pues las barras de aficionados también están liderados por hombres y “su violencia es entre su masculinidad tóxica”. Asimismo, expresó que durante las marchas feministas nunca se han reportado personas muertas, “Ojalá fueran tan laxos con las mujeres como lo fueron ahí. No vi a la policía entrar a los dos minutos”, expuso la conductora a modo de respuesta.

Tras la lamentable trifulca, la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) y el poder ejecutivo local, encabezado por Mauricio Kuri, gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), señalaron que harán valer el Estado de derecho y que los responsables serán llevados ante la justicia.

A través de un comunicado oficial, la FGE informó que abrió la carpeta de investigación CI/QRO/6605/2022, misma que realizará averiguaciones relacionadas a los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos.

