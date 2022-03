Víctor Trujillo y Chumel Torres se burlaron de rechifla contra Mario Delgado: “Ya no te alcanza”

Estos personajes de la oposición celebraron los abucheos contra Mario Delgado

Mario Delgado, líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se ha convertido en el objetivo principal de algunos de los militantes, mismos que han abucheado y hasta lanzado huevos después de realizar algún acto público fuera de Ciudad de México.

No obstante, esta vez no fue reprobado por los integrantes del partido que preside, sino que fueron los reporteros, a quienes convocó a una rueda de prensa, los que rechiflaron a Delgado Carrillo debido a que los insultó y llamó “mercenarios”.

Ante estos hechos, no tardaron en surgir los ataques y burlas contra el morenista, quien ha sido fuertemente cuestionado por su accionar al frente del partido guinda, el cual ha estado manchado por candidatos acusados de agresión sexual, invitación a políticos de otras organizaciones políticas y una fragmentación de Morena provocada por él mismo.

Por ello, el comunicador Víctor Trujillo recuperó el video en el que los periodistas abuchean a Mario Delgado y afirmó que no pudo lucirse con el discurso de su jefe, Andrés Manuel Manuel López Obrador (AMLO), porque ni siquiera a él le alcanzaba.

Como cuando quieres lucirte con el discurso de tu jefe, y ya no te alcanza ni el discurso ni tu jefe

(Foto: Twitter)

Por su parte, el influencer Chumel Torres celebró el gesto que tuvieron los presentes a la conferencia de prensa y afirmó lo siguiente: " Qué hermosa rechifla le dan a este señor”.

Usuarios de redes sociales no dejaron pasar estos comentarios y, en primera instancia, criticaron al líder morenista por utilizar guayabera, debido a que no es representativa del estado de Oaxaca, donde ocurrieron los hechos, además de que su costo era muy elevado, por lo que no representaba al pueblo.

Además, cuestionaron la decisión de emitir estas declaraciones en un acto público, así que exhortaron a la prensa a no asistir a este tipo de eventos, incluyendo la “mañanera”, donde, señalaron, sólo los insultan.

Estos dos personajes no fueron los únicos que tuitearon al respecto. También se sumó el periodista Salvador García Soto, quien criticó a Mario Delgado por “convocar a una conferencia de prensa para atacar a la prensa”, situación que tuvo un resultado catastrófico.

La presencia del presidente nacional de Morena en Oaxaca se debió a que asistió al registro de Salomón Jara Cruz como candidato de la colación Juntos Hacemos Historia al gobierno de esta entidad, postulación que resultó polémica por la manera tan oscura como se realizó la elección.

Mario Delgado recibió rechiflas por descalificar a periodistas

Durante su encuentro con la prensa señaló que hay medios que se prestaron “al juego de la derecha” para frenar el avance de la autollamada “Cuarta Transformación”.

“Con todo, algunos mercenarios de los medios de comunicación que se hacen llamar periodistas, pero que no son periodistas. No están ejerciendo la libertad de expresión”, expresó.

Esto desató una fuerte rechifla e inconformidad por parte de los reporteros que fueron a cubrir. Al grito de “¡A lo que viniste, hermano!”, “¡Respeto! ¡Respeto!”, interrumpieron su discurso, lo que obligó al político a recular y no generalizar sus comentarios.

Ustedes saben de quién hablo, de Loret de Mola y otros

Las declaraciones llegaron un día después de que asesinaron al sexto periodista en México en lo que va del año: Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas.

No es la primera vez que Mario Delgado recibe este tipo de rechiflas. Tan solo el pasado 30 de enero fue abucheado en Durango por simpatizantes de José Enríquez, quien buscaba la candidatura de esa entidad, aunque finalmente la precandidatura recayó en Marina Vitela.

