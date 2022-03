“Nunca había vivido lo que pasó hoy”: chofer que transportaba a porra del Atlas contó cómo vivió la violencia en el Corregidora

Aficionados del Atlas lamentaron los hechos violentos de los que fueron víctimas la noche del 5 de marzo (Foto: Reuters)

Tras los hechos violentos vividos en el Estadio Corregidora de la Ciudad de Querétaro, han salido a la luz los testimonios de las víctimas y testigos de la riña sucitada durante el partido entre el equipo local contra el Atlas de Guadalajara; tal es el caso de Humberto Sahagún Ochoa, quien transportaba aficionados del equipo rojinegro.

El hombre contó en una entrevista al llegar a la ciudad de Guadalajara que tres de los aficionados que transportó a Querétaro no ingresaron al camión después del estallido violento que se desató en el estadio; uno de ellos era una persona de la tercera edad.

“Yo iba con 47 pasajeros y regresé con tres menos. Siento angustia porque iba una persona de la tercera edad, que es el que me faltó. Iba aquí adelante conmigo, en el asiento de copiloto precisamente. De aquí para allá él iba sentado e íbamos platicando muy agusto”, aseguró el conductor.

Humberto Sahagún explicó que los otros dos pasajeros que no regresaron a Guadalajara a bordo de su unidad eran dos personas casadas, quienes dejaron sus pertenencias en la unidad, pues no se presentaron tras el estallido de la riña.

Hasta este domingo 6 de marzo no se tienen contabilizadas víctimas mortales (Foto: Reuters)

Asimismo, manifestó su incredulidad por el episodio de violencia vivido la noche del 5 de marzo durante la Jornada 9 de la Liga MX, pues a pesar de su amplia trayectoria transportando aficionados, no había presenciado una situación similar:

“(Fue) muy tenso el viaje, yo tengo mucha experiencia en cuestión de mover a las porras, tengo muchos años moviéndolos y nunca me había tocado algo como lo de hoy”, aseguró el conductor y continuó: “Sí me había tocado (un episodio de violencia) pero a la magnitud que fue hoy, no”, expresó.

Sahagún también contó cómo reaccionaron las fuerzas de seguridad al interior del estadio con respecto al autobús que conducía:

“El problema es que en ningún momento nos dejaron salir del estadio, no podíamos salir. Los policías nos tenían ahí hasta que ellos decidieron sacarnos. Yo hubiera querido salir enseguida cuando se generó todo el pánico, pero no podía”, expresó el hombre.

Tras haber salido del estadio, el autobús que conducía Humberto fue atacada por los presuntos aficionados al fútbol:

“Al camión le aventaban piedras, maderas; todo lo que había. Le quebraron un vidrio, el costado del camión quedó muy dañado. A la unidad de uno de mis compañeros le quebraron todos los vidrios de un lado”, dijo el conductor.

El mandatario aseguró que se perseguirá a los responsables de los actos violentos (Foto: Especial)

Este domingo 6 de marzo, el presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola acudió a Querétaro para reunirse con el gobernador del estado, Mauricio Kuri, con quien sostuvo una reunión, la cual resultó en un acuerdo para reparar los hechos violentos del 5 de marzo.

El mandatario aseguró que las autoridades ya emprendieron las indagatorias correspondientes para dar con los responsables de los actos violentos, a quienes se les investigará por homicidio en grado de tentativa.

Gabriel Solares, presidente del Club Querétaro, quien también estuvo presente en la reunión, aseguró que las porras no están alineadas con la dirección del equipo, pues no reciben incentivos para presentarse en los partidos.

“La barra de Querétaro no está credencializada, es una barra de aproximadamente 3 mil 500 personas de las cuales ninguna recibe un boleto regalado, todos van a taquillas y compran su boleto de de una misma sección, entonces podemos identificar a los líderes”, aseguró el empresario.

