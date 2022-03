MCCI: coautor de la Casa Gris afirmó que hay conflicto de interés

Raúl Olmos salió a dar la cara ante las críticas luego de que se difundiera un audio en donde habló sobre el reportaje durante una clase que imparte en el CIDE (Imagen: Infobae)

Luego de que se dieran a conocer un audio en donde el periodista Raúl Olmos, quien es uno de los tres realizadores del reportaje sobre el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló acerca de la investigación, afirmó que hay evidencia que comprueba conflicto de interés.

Dicha investigación está firmada por los periodistas Raúl Olmos, Verónica Ayala y Mario Gutiérrez Vega en el sitio web de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sin embargo, también fue publicada en el portal de noticias LatinUs.

Los comentarios de Olmos se dieron durante una clase de un diplomado que imparte en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) donde mencionó que ni él ni sus compañeros declararon tal cosa, ya que este delito debe ser nombrado como tal a consecuencia de los datos expuestos por su trabajo.

El reportaje reveló que López Beltrán habitó durante un año una residencia perteneciente a un ex ejecutivo de Baker Hughes (Foto: MCCI)

“Nosotros, en el contenido del reportaje, jamás afirmamos conflicto de interés, eso fue algo que se fue derivando en el curso de la polémica. ¿Por qué no dijimos conflicto de interés? Por una razón muy simple, porque nosotros cuando hacemos periodismo de investigación, yo en lo personal, si quiero denunciar corrupción, jamás van a encontrar la palabra corrupción, si yo quiero denunciar conflicto de interés, jamás van a ver que yo ponga la palabra conflicto de interés. Eso tendrá que ser una consecuencia de los datos expuestos”, mencionó en periodista durante su clase.

Diversos medios hicieron público el audio, por tal motivo el periodista recibió una serie de críticas por parte de figuras que abiertamente se han declarado simpatizantes de López Obrador y su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T). Tal fue el caso del productor Epigmenio Ibarra, quien mencionó que la investigación inició un “linchamiento” hacia el mandatario y su familia.

Ante ello, Olmos salió a dar la cara por medio de su cuenta de Twitter, desde la cual aseguró que dichos comentarios fueron sacadas de contexto, ya que se omitieron partes que dan razón del porqué habló sobre el tema. No obstante, también señaló que a lo largo de su carrera y en otras investigaciones que ha realizado, su trabajo se ha justificado debido a que en ellos ha informado con base en documentos, datos duros comprobados y elementos de prueba.

Olmos afirmó que determinar si hubo o no conflicto de interés es tarea de las autoridades (Foto: Facebook)

“En la #CasaGris, lo que hicimos los reporteros fue consignar hechos que evidenciaban un potencial conflicto de interés. No se escribió la frase ‘conflicto de interés’, NO PORQUE NO EXISTIERA ESA CONDUCTA, sino porque nos limitamos a consignar la evidencia y datos probatorios”, escribió Olmos en redes sociales. “A lo largo de un mes, los propios involucrados confirmaron cada dato revelado en el reportaje y, con sus dichos, también confirmaron evidencias del conflicto de interés”, agregó.

Asimismo, señaló que “hay evidencia de conflicto de interés, al quedar plenamente probado que el hijo del presidente ocupó durante un año una casa en Houston”, sin embargo, dijo que las autoridades pertinentes serán las encargadas en determinarlo, ya que “eso no le corresponde determinarlo a los reporteros, ni a los involucrados ni mucho menos al presidente”.

El reportaje reveló que López Beltrán habitó durante un año una residencia perteneciente a un ex ejecutivo de Baker Hughes, empresa a la que Petróleos Mexicanos (Pemex) habría otorgado asignaciones por USD 194 millones durante los primeros cinco meses en los que la ocupo.

