Javier Lozano felicitó a Sheinbaum por mantener Escuelas de Tiempo Completo en CDMX: “Valiente decisión”

Javier Lozano celebró la decisión de Sheinbaum en mantener Escuelas de Tiempo Completo (Foto: Cuartoscuro / Reuters)

Javier Lozano Alarcón, polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), sorprendió a sus seguidores al dedicar una de sus publicaciones en redes sociales a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, por la decisión que tomó en torno al programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) calificó de “valiente, oportuna y sensible” la decisión que tomó la mandataria estatal al mantener en la capital del país el programa.

En el mensaje, el panista indicó que así como critica el trabajo realizado por los gobiernos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la acción de la jefa del Ejecutivo local debe ser reconocida, por lo que espera que las entidades federativas del país sigan el ejemplo.

Javier Lozano calificó de “valiente, oportuna y sensible” la decisión que tomó la mandataria estatal (Foto: Twitter/@JLozanoA)

“Así como critico tantas, hoy toca reconocer esta valiente, pertinente, oportuna y sensible decisión por parte de Claudia Sheinbaum. Enhorabuena. Ojalá TODAS las entidades federativas siguieran este ejemplo. #EscuelasTiempoCompleto”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios declararon que no hay nada que agradecer a Claudia Sheinbaum, ya que el programa no debía cancelarse.

“Primero quitan y después ‘generosamente’ salen a reparar el error. Yo no felicito a quienes quitan derechos a las mujeres y niños mexicanos y después lo usan para su campaña política. No seamos tan ingenuos”, “Creo que no hay nada que agradecerle a Sheinbaum, mi querido Javier. La presión mediática la dobló, si no hubiera sido por eso no hubiera movido un dedo ante éste despropósito descomunal” y “Mejor que la jefa de Gobierno hable con su jefe y le pida que no cancele el programa. Clásico de los populistas… Algo que funciona lo desaparecen y después rescatan. Las cosas como son”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios declararon que no hay nada que agradecer a Claudia Sheinbaum, ya que el programa no debía cancelarse (Foto: Twitter / @Claudiashein)

Y es que el pasado 4 de marzo, la jefa de Gobierno anunció durante conferencia de prensa que el programa de Escuelas de Tiempo Completo se mantendrá en la capital del país.

En su participación, la mandataria aseguró que el programa, que desapareció a nivel federal, seguirá en la Ciudad para apoyar a los alumnos y a sus familias; su operación, detalló, se llevará a cabo con recursos propios y se trabajará en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública federal.

“Estamos trabajando con recurso propios. Obviamente la Secretaría de Educación Pública participa porque lo más importante es el personal docente. Hemos hablado ya con la secretaria de Educación Pública y con la autoridad educativa federal de las características, de cómo se va a llevar a cabo dependen en términos académicos de la SEP”

Las características de cómo se va a llevar a cabo, en términos académicos, dependerá de la Secretaría de Educación (Foto: Karina Hernández / Infobae)

En el caso de los alimentos, la jefa del Ejecutivo local explicó que se dará recursos directamente a los padres y madres de familia para que ellos se encarguen, tal como se realiza con el programa de alimentos calientes.

“Lo vamos a mantener, este es un compromiso que estamos haciendo, para anunciarlo ya todo con detalle estamos por supuesto teniendo toda la colaboración y acompañamiento de la Secretaria Delfina (Gómez Álvarez) y del Doctor Luis Humberto Fernández, para que ya no haya problema”, agregó.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, en la Ciudad de México hay 500 planteles en el programa Escuelas de Tiempo Completo y alrededor de mil con las llamadas jornadas extendidas.

